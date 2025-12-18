극한 기후에 폭염중대경보-열대야주의보 신설…재난성 호우땐 긴급문자

내년부터 기존의 폭염경보를 초과하는 폭염에 대응하기 위한 ‘폭염중대경보’와 ‘열대야주의보’가 신설된다. 재생에너지 확산을 지원하기 위한 일사, 바람 기상예측자료도 제공된다.
18일 기상청은 이 같은 내용이 담긴 내년 주요정책 추진계획을 발표했다. 폭염 중대 경보는 ‘일 최고 체감온도가 38도 이상인 상황이 하루 또는 이틀 이어질 것으로 예상’되는 경우 발령하는 것을 고려하고 있다. 현재 폭염경보 발령 기준은 ‘일 최고 체감온도가 35도 이상인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상’되는 경우다. 열대야주의보는 밤(오후 6시 1분부터 이튿날 오전 9시까지) 최저기온이 25도(대도시나 해안·섬은 26도) 이상인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상되면 발령할 것으로 보인다.
극한 호우에 대응하기 위한 재난성 호우 긴급재난문자도 신설한다. 현재도 호우 긴급재난문자가 운영되고 있지만 기후 변화로 인한 국지적 극한 호우 대비를 위해 ‘1시간 강수량이 100mm 이상’ 또는 ‘1시간 강수량이 80mm 이상이면서 15분 강수량이 20mm 이상인 경우’ 한층 상위 단계의 재난문자를 발송하는 것을 검토 중이다. 기존 호우 긴급재난문자의 기준은 ‘1시간 강수량 50mm 이상이면서 3시간 강수량 90mm 이상인 많은 비’ 등이다.
기상청은 또 재생에너지 발전량 예측이 가능하도록 내년 9월부터 일사량과 풍속 예측 정보를 제공한다. 향후 3시간까지는 10분 단위, 이틀까지는 1시간 단위로 재생에너지 플랫폼(energy.kma.go.kr)과 홈페이지로 제공한다는 계획이다. 재생에너지 발전 사업자들은 이 정보를 토대로 발전량을 예측할 수 있다. 특정 지역에 최근 1년간 고도별로 바람이 얼마나 불었는지 나타내는 ‘재현바람장’을 내년 1월부터 제공하고, 재현 기간을 확대한 ‘풍력자원지도’를 12월까지 개발한다.
올해 강원 강릉에서 발생한 것과 같은 ‘돌발가뭄’ 감시 정보와 3·6개월 누적 강수량을 고려한 ‘통합 기상 가뭄 정보’를 내년 6월부터 제공한다. 동·서·남해 3개 해역 해수면 온도를 3개월까지 예측한 ‘해수면 온도 3개월 전망’을 내년 11월부터 정식으로 서비스한다.
