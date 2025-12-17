인천지하철 1호선 18개 역사에 AI 기반 피난안내시스템 확대 구축

인천시는 인천지하철 1호선 18개 역사에 ‘인공지능(AI) 기반 다중이용시설 피난 안내 시스템’을 구축하고 있다고 17일 밝혔다.
시에 따르면 올해 3월부터 시작해 12월 말까지 진행되는 AI 피난 안내 시스템 구축 사업은 화재 발생 시 승객에게 최적의 피난 경로를 실시간으로 안내해 이른바 골든타임을 확보하는 데 목적이 있다.
이 시스템은 지하철역 화재감지기가 열과 연기를 감지하면 인공지능이 화재 위치와 확산 정도를 즉각 분석해 가장 안전하고 빠른 피난 경로를 산출하는 방식이다.
산출된 정보는 발광다이오드(LED) 화면과 조명, 음성 안내를 통해 승객들에게 실시간으로 제공돼 신속하고 체계적인 초기 대응이 가능하도록 한다.
인천시는 2023년 인천시청역과 인천터미널역 등 2곳에 해당 시스템을 시범 구축했다. 올해는 피난 경로가 복잡한 1호선 18개 역사에 총 17종, 935대의 장비를 설치했다.
시스템의 실효성을 검증하기 위해 모의 소방훈련과 한국정보통신기술협회(TTA)의 공인 시험도 실시했다. 모의훈련은 17일 0시부터 오전 3시까지 약 3시간 동안 경인교대입구역에서 진행됐다. 승강장과 대합실 화재 등 총 4가지 화재 시나리오를 적용해 피난 경로와 소요 시간을 비교·분석하는 방식으로 이뤄졌다.
신승열 인천시 기획조정실장은 “모의훈련 결과 피난 시간이 효과적으로 단축되는 것을 확인해 인공지능 기반 피난 안내 시스템의 효율성을 입증했다”며 “지하철 재난 발생 시 시민의 생명과 안전을 지키는 골든타임 확보에 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.
