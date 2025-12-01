aT, 공공기관 감사인대회서 기강-윤리 최우수상

한국농수산식품유통공사(aT)는 ‘2025 한국공공기관 감사인대회’에서 공직기강·청렴윤리 부문 기관 최우수상을 받았다고 16일 밝혔다.
한국공공기관감사협회가 주관하는 공공기관감사인대회는 공공감사 제도의 발전에 기여한 이들의 성과를 알리고 지속 가능한 감사 환경 조성과 감사 대응력을 높이는 전문 지식을 공유하는 자리다. 한국공공기관감사협회에는 공기업, 준정부기관 등 115개사가 회원사로 참여하고 있다.
aT는 청렴 윤리 경영을 위해 반부패·윤리 전담 조직을 신설하고 부패 취약 분야를 집중 개선했다. 고위직 청렴 교육을 강화하고 신고 채널 운영을 활성화하는 등 윤리 경영 실천을 위한 노력을 인정받았다.
aT는 이번 수상을 계기로 건전한 조직 문화 조성을 위해 내부 감사 시스템을 강화하고 다양한 청렴 시책을 통해 투명하고 공정한 경영 환경을 조성한다는 방침이다. 전종화 aT 상임감사는 “이번 수상은 청렴이 일상화될 수 있도록 임직원 모두가 노력한 결과”라며 “불합리한 관행을 없애고 모든 업무가 투명성과 책임성을 기반으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
