우울한 청년의 삶…3명중 1명 번아웃-자살률도 늘어

국가테이터처 보고서
진로불안-업무 과중 시달려
작년 자살률 10만명당 24.4명
고시원-판잣집 사는 비율도 증가
지난해 청년 10명 중 3명은 ‘번아웃’을 경험하고, 청년 자살률도 10만 명당 24.4명으로 2년 연속 증가했다. 올해 들어 청년 고용 상황도 악화돼 청년들의 삶이 갈수록 팍팍해지고 있다는 우려가 나온다.
국가데이터처는 16일 ‘청년 삶의 질 2025’ 보고서를 발간했다. 기존에 나온 건강, 여가, 고용, 신뢰·공정, 주거 등 62개 통계 지표를 종합해 청년들의 삶을 파악해보는 취지로 올해 처음 나온 보고서다. 지난해 19~34세 청년 인구는 1040만4000명으로 전체 인구의 20.1%를 차지했다. 이 비율은 2000년 28.0%에서 지속적으로 감소하는 추세다.
지난해 정신적, 육체적으로 무기력함을 느끼는 ‘번아웃’을 경험한 청년은 32.2%에 이르렀다. 이들이 번아웃을 느낀 이유는 ‘진로 불안’(39.1%)이 가장 많았고 이어 ‘업무 과중’(18.4%), ‘업무에 회의가 들어서’(15.6%), ‘일과 삶의 불균형’(11.6%) 순이었다. 연령이 낮을수록 진로 불안으로 인한 번아웃 경험 비중이 크게 나타나 취업난과 연관된 스트레스로 보인다. 지난해 청년 자살률도 10만 명당 24.4명으로 2023년(23.1명)에 이어 2년 연속 늘었다.
지난해 청년 고용률은 15~29세 46.1%, 30~34세 80.4%로 역대 최고 수준을 보였다. 하지만 청년 고용 여건은 계속 나빠지고 있다. 올해 들어 15~29세 고용률은 1~3분기 44.5~45.7%로 낮아졌고, 2024년 5월부터 19개월 연속 전년 같은 달 대비 감소하고 있다. 고용률에 반영되지 않는 15~29세 ‘쉬었음’ 인구도 지난해 42만1000명으로 2년 연속 늘었고, 30대 쉬었음 인구마저 지난해 30만 명을 넘었다.
19~34세 청년층의 가구 중위소득은 2023년 3778만 원으로 꾸준히 증가하고, 이들의 상대적 빈곤율도 같은 해 7.6%로 감소세를 보였다. 하지만 이는 부모와 함께 사는 청년이 많아 청년층의 소득이나 빈곤율이 좋아졌다고 보기는 어렵다고 데이터처는 설명했다. 청년들의 주거환경도 열악해졌다. 지난해 19~34세 가구주 가운데 고시원, 숙박업소, 판잣집 등 주택이 아닌 곳에 사는 비율은 5.3%로 전년 대비 1.3%포인트 증가했다. 특히 수도권 청년은 이 비율이 5.7%로 더 높았다.
이런 현실을 반영하듯 한국 청년(15~29세)의 2021~2023년 평균 삶의 만족도는 6.5점으로 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 평균(6.8점)보다 0.3점 낮았다. 38개국 중 31번째다. 다만 지난해 국조실에서 자체 조사한 바에 따르면 다만 지난해 국무조정실에서 자체 조사한 바에 따르면 한국 청년층(19~34세) 삶의 만족도는 6.7점으로 국민 전체(6.4점)보다 높은 편이었다.
