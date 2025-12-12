‘피의자’ 전재수 임종성 김규환 출국금지…警, 강제수사 전환 임박

통일교 측으로부터 수천만 원의 금품을 받았다는 의혹에 휩싸인 전재수 전 해양수산부 장관과 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원을 경찰이 피의자로 입건하고, 출국금지도 단행하면서 사건의 전모가 빠른 시일 내에 드러날지 관심이 쏠린다.
서울구치소에 수감 중인 윤 전 본부장을 11일 접견한 경찰은 이튿날엔 추가 접견을 하지 않고 진술 내용을 분석하며 수사의 방향타를 잡고 있는 것으로 알려졌다. 경찰 안팎에선 조만간 수사 선상에 오른 인물들에 대한 압수수색 등 강제수사가 벌어질 것이라는 관측이 나온다.
● 경찰, 금품수수-공여 의혹자 입건
12일 경찰 등에 따르면 경찰청 중대범죄수사과 전담수사팀은 전날 윤 전 본부장을 접견한 내용과 김건희 특검(특별검사 민중기)으로부터 받은 사건기록을 정밀하게 분석하고 있다.
경찰은 전 전 장관과 임 전 의원 및 김 전 의원에게 뇌물죄 또는 정치자금법 위반 혐의를 적용한 상태다. 뇌물죄를 적용하기 위해선 대가성이 있는 청탁이 있어야 한다. 전 전 장관은 2018년 9월 당시 천정궁에 방문해 통일교 한학자 총재를 만나 인사하면서 윤 전 본부장으로부터 한일 해저터널 추진을 위한 청탁 명목으로 까르띠에·불가리 시계 등과 함께 현금 4000만원을 수수받았다는 의혹을 받는다. 김 전 의원은 2019년 통일교의 일본 내 교세 확장 명목으로 수천만원의 금품을 받았다는 의혹을 받고 있다. 임 전 의원도 2020년 총선 전 수천만원의 금품을 제공받았다는 의혹을 받는다.
경찰의 수사 초점은 실제 이들이 윤 전 본부장의 진술대로 금품을 제공받았는지, 특정 대가를 기대하고 금품을 받았는지 여부가 핵심이 될 것으로 보인다. 경찰은 우선적으로 사건 관계인 등을 진행해 대가성 여부 등을 파악한 후 어떤 혐의를 적용할지 판단하겠다는 수사계획을 세운 것으로 전해졌다.
경찰에 따르면 입건된 피의자는 전 전 장관 등 3명 이상이다. 금품을 수수했다는 의혹을 받는 이들은 물론, 이를 제공한 것으로 의심되는 이들도 입건했다는 것이 경찰의 설명이다. 이에 따라 특검에 “금품을 제공했다”는 진술을 한 윤 전 본부장도 입건됐을 가능성이 점쳐진다. 경찰은 11일 서울구치소를 찾아 3시간가량 윤 전 본부장을 접견한 바 있다. 윤 전 본부장의 정치권 금품제공 발언이 수사의 핵심인 만큼, 11일 접견에 이어 추가 접견도 이뤄질 것이라는 관측도 나온다. 전담수사팀은 11일 국민의힘이 통일교 금품지원 의혹과 관련해 민중기 특검과 수사팀을 직무유기 혐의로, 전 전 장관을 뇌물 수수 혐의로 서울경찰청에 고발한 건도 이첩받아 고발장을 살펴보고 있다.
이들은 일제히 의혹을 부인했다. 임 전 의원은 윤 전 본부장에게 수천만 원을 받았다는 의혹에 “(돈을 받은 게) 있다면 있다고 하는데 정말 없다”고 말했다. 다만 2023년 4월 통일교 선무원 선교정책처장을 지낸 이모 씨가 2023년 4월 민주당 세계한인민주회의 부의장직을 맡는 데관여했다는 사실은 인정했다. 김 전 의원도 윤 전 본부장과의 관계에 대해 “전화도 한 번 없다”며 금품 지원 의혹을 부인했다. 전 전 장관도 “불법적 금품 수수 얘기는 명백하게 아주 강하게 사실무근”이라며 “불법적인 어떤 금품 수수도 단연코 없었다”고 밝혔다.
● 법정 나온 윤영호 “답하지 않겠다” 진술 거부
12일 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성) 심리로 열린 국민의힘 권성동 의원의 정치자금법 위반 혐의 재판에선 ‘통일교 2인자’로 알려진 윤영호 전 통일교 세계본부장이 증인으로 나왔다. 통일교 현안 청탁을 위해 권 의원, 김건희 여사 등에게 금품을 건넸다는 의혹으로 재판받고 있는 그는 최근 법정에서 “더불어민주당 의원들에게도 접근했고, ‘국회의원 명단’도 특검에게 건넸다”고 폭로한 바 있다.
다만 그는 이날 법정에서 관련 의혹에 대해 입을 닫았다. 그는 ‘국민의힘과 민주당 모두에게 다 접근했다’는 진술을 인정하지 않는 것이냐는 취지의 특검 칠문에 즉답을 피하는 대신 “유도 심문에 가까웠다”고만 했다. 이어 특검이 “그럼 권 의원에게 1억 원 줬다는 것은 인정하지 않느냐”고 묻자 이에 대해서도 “그런 부분은 답하지 않겠다”라며 진술을 거부했다.
법정에서 민주당 의혹을 처음으로 언급한 5일 이후 윤 전 본부장은 10일로 예정된 자신의 결심 공판에서 이에 대한 추가 폭로를 이어가겠다는 뜻을 변호인에게 전한 것으로 알려졌다. 하지만 10일에 이어 이날도 구체적인 언급은 피했다. 다만 윤 전 본부장은 “권 의원에게 뭔가 주고받을 만한 인적 신뢰 관계가 있었느냐”는 권 의원 측 변호인의 질문에 대해선 “제가 최근까지 여러 오해들을 받고 있는데, 이 케이스를 얘기하는 건 아니지만 만난 적도 없는 분들에게 금품을 전달한다는 게 말이 안 되지 않냐”고 답했다. 또 “세간에 회자되는 부분도 제 의도와는 전혀 (관계 없다), 저는 그런 진술을 한 적이 없다”고도 했다.
법조계에선 “국민의힘만을 수사 대상으로 놓고 애초부터 진행한 수사이기에 탈이 났다”는 지적이 나온다. 통일교 수사의 집중 대상은 불법 정치자금을 받은 혐의로 구속기소된 국민의힘 권성동 전 원내대표 등 국민의힘 의원들 뿐이었다. 한 검찰 출신 변호사는 “특검의 목적이 진실 규명이 아니라 국민의힘 잡기 등 정치적이었던 것으로 보일 수 있다”며 “기존 수사도 신뢰를 잃을 수 있을 것이고, 권성동 측 등에서도 이러한 측면들을 강하게 주장할 것”이라고 설명했다.
