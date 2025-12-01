커피향 강릉 바다… 멋과 맛에 반하다

[2025-26 강원 겨울 관광] 동해안 대표 관광지 강릉
강원 동해안의 대표 관광지 강릉은 겨울에도 매력적인 도시다. 온화한 기후와 청정한 공기, 여름과는 다른 멋진 바다, 솔향과 커피 향이 어우러져 독특한 매력을 발산한다. 겨울 미식거리도 가득해 강릉의 멋과 맛은 계절을 가리지 않는다. 더욱이 고속도로와 KTX 열차 등으로 수도권에서도 빠르고 편리하게 오갈 수 있다.
명품 해변 곳곳에 카페와 산책로 즐비
겨울 추위 속에서도 강릉을 대표하는 풍경은 단연 푸른 바다다. 경포해변과 경포호에서는 겨울 바다와 호수의 풍경을 동시에 감상할 수 있고 주문진에서 연곡, 사천, 순긋, 사근진, 경포, 안목, 남항진으로 이어지는 해안에는 바다를 마주한 카페와 산책로가 끊임없이 이어진다. 특히 대표 커피 거리로 유명한 안목에서는 파도 소리를 들으며 커피 향과 맛에 빠져든다.
강릉은 동해안의 대표 해맞이 명소로도 잘 알려져 있다. 2026년 병오년 ‘붉은 말의 해’를 맞아 이달 31일부터 1월 1일까지 경포해변과 정동진 모래시계공원에서 대규모 해맞이축제가 열린다. 31일 오후 8시부터 특설 무대를 중심으로 새해맞이 기념 공연, 불꽃놀이, 소망 기원 이벤트 등이 이어진다.
조용한 분위기에서 해맞이를 즐기려면 옥계면 헌화로, 사천진 해변, 주문진 아들바위공원이 제격이다. 눈앞에서 부서지는 겨울 파도와 포구의 고즈넉한 분위기가 어우러져 겨울 사진 촬영지로도 인기가 많은 곳이다.
메타버스 체험관에서 AI와 VR 즐기기
강릉의 겨울은 바다 외에도 갈 곳이 많다. 2013년 국내 유일 소나무 테마 수목원으로 문을 연 솔향수목원은 연간 24만 명이 찾는 강릉의 대표 관광지다. 2023년 6월에는 1.5㎞ 구간에 경관조명이 설치돼 야간 산책도 가능해졌다. 지난해 3월에는 열대식물원이 문을 열어 숲길을 걸은 뒤 몸을 녹이며 휴식하는 사계절 힐링 공간으로 자리 잡았다.
추위 걱정 없이 실내에서 즐길 수 있는 체험·미술·전시 공간도 곳곳에 마련돼 있다. 올해 1월 문을 연 강릉 메타버스 체험관은 메타버스와 인공지능(AI), 겨울스포츠를 결합한 디지털 체험공간이다. AI 첨단 콘텐츠와 함께 스켈레톤, 컬링, 스노보드 등 겨울스포츠의 가상현실(VR) 체험이 가능하다.
솔올미술관에서는 내년 1월 18일까지 세계적인 팝아트 작가 캐서린 번하드 특별전이 열려 미술 애호가들의 발길이 이어지고 있다. 교동미술관에서는 밴드 잔나비의 앨범 커버로 알려진 작가 ‘콰야’의 전시가 내년 1월 11일까지 무료로 진행된다.
강릉은 세계 최초의 모자(母子) 화폐 인물이 탄생한 도시다. 조선시대 대학자 율곡 이이와 그의 어머니 신사임당이 태어난 오죽헌에서는 한국 역사와 전통을 느낄 수 있고 경내의 강릉화폐전시관에서는 국내외 다양한 화폐와 화폐 변천사를 살펴볼 수 있다.
강릉 여행에서 빠질 수 없는 재미라면 역시 먹거리다. 중앙시장과 주문진 수산시장은 겨울 제철 해산물을 실속 있게 즐길 수 있는 곳이다. 시장 일대 식당에서는 알도루묵과 양미리 구이, 곰치국 등 겨울 바다의 풍미가 담긴 요리가 미각을 자극한다. 또 초당 순두부와 감자옹심이, 장칼국수 등은 계절에 관계없이 모두의 입맛을 사로잡는다.
김태영 기자 live@donga.com
