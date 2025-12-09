코이카, ‘2025 대한민국 인도적 지원 AI 영상·포스터 공모전’ 개최

코이카(KOICA, 한국국제협력단)는 10월 13일부터 11월 2일까지 ‘AI FOR BETTER WORLD : 2025 대한민국 인도적 지원 AI 영상·포스터 공모전’을 진행했다고 9일 밝혔다.
이번 공모전은 생성형 AI 기술을 활용해 대한민국의 인도적 지원 가치와 인도주의 정신을 창의적으로 표현하는 대국민 참여형 캠페인이다. ‘한국인으로부터 시작되어 세계로 전해지는 인도적 지원’, ‘미래 세대의 더 나은 삶을 위한 인도적 지원’ 등 공모 주제에 대한 여러 시각과 창의적 해석을 표현한 600건 이상의 작품이 접수됐다.
이번 공모전에서는 서류 심사, 전문가 심사, 국민참여 온라인 투표를 통해 영상·포스터 부문 각각 11개 작품을 선정했다. 지난 8일 한국국제협력단에서 진행된 ‘2025 대한민국 인도적 지원 AI 영상·포스터 공모전 시상식’에서 영상·이미지 부문 대상, 최우수상, 우수상 수상자들을 발표했다. 영상 부문 상금 총 1050만 원과 포스터 부문 상금 총 550만 원은 각각 인도적 지원의 확장성과 미래지향적 메시지를 가장 창의적이고 완성도 있게 표현한 작품 수상팀에게 수여됐다. 선정된 22개 작품은 대한민국 인도적 지원 공식 SNS 및 공모전 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
손정미 코이카 글로벌연대·파트너십본부 이사는 “생성형 AI라는 새로운 표현 도구를 통해 국민이 인도적 지원의 의미를 스스로 해석하고 창의적으로 표현한 점이 의미 있다”며 “앞으로도 시민들이 인도적 지원을 더욱 가까운 일상 속 가치로 느낄 수 있도록 다양한 소통 활동을 이어가겠다”고 말했다.