울산 내년 국가예산 2조7754억 원 확보

올해보다 6.6% 늘어 역대 최대
울산시는 내년도 국가 예산으로 역대 최대 규모인 2조7754억 원을 확보했다고 4일 밝혔다. 올해 2조6029억 원보다 1725억 원(6.6%) 늘어난 규모다. 특히 울산의 산업 경쟁력을 강화하기 위한 예산 1500여억 원이 포함되면서 수중 데이터센터 구축과 인공지능(AI) 선박 실증 등을 추진할 수 있게 됐다.
산업 경쟁력 강화 1500억 포함
분야별 주요 신규 사업과 예산을 보면 ‘일자리·산업’ 분야에서는 지역 주도형 AI 대전환 70억 원, 탄소제로 수중 데이터센터 표준모형 개발 64억 원, AI 선박 특화 기반 및 애플리케이션 개발 실증 50억 원 등이 반영됐다.
‘도로·사회간접자본’ 분야에는 수소교통 복합기지 구축 47억 원, 하이테크밸리 3공구 진입도로 확장 18억 원 등이 포함됐고, ‘문화·관광·체육’ 분야에는 반구천 세계암각화센터 건립 1억 원, 카누슬랄럼 경기장 건립 2억 원 등이 반영됐다.
‘안전·환경’과 ‘보건·복지’ 분야에서는 광역재활용품 공공선별장 건립 7억4000만 원, 태화 친수관광체험 활성화 10억 원, 산재전문 공공병원 개원 200억 원, 권역책임의료기관 최종 치료 시설·장비 지원 69억 원 등이 확정됐다.
계속사업으로는 지역혁신중심 대학지원 체계(RISE) 603억 원, 자동차 부품산업 디지털 혁신 전환 프로젝트 294억 원, 울산외곽순환고속도로 건설 282억 원, 도시철도 1호선 건설 360억 원, 남부권 광역관광개발사업 68억 원, 성암소각장 1·2호기 재건립 99억 원 등이 반영됐다.
김두겸 울산시장은 “역대 최대 국비 확보는 민선 8기 들어 뿌린 씨앗과 지역 정치권의 협력으로 맺어진 결실”이라며 “확보한 국비로 AI 수도 울산의 새로운 미래를 그려 나가겠다”고 말했다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0