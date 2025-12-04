고속보트-수상오토바이… 교묘해진 해상 밀입국

올해 37명으로 5년새 가장 많아
올해 한국에 밀입국하거나 무비자로 입국한 뒤 무단이탈하는 사례가 크게 증가하면서 해양경찰이 대책 마련에 나섰다.
해경 “해역별 맞춤형 대책 마련”
3일 해양경찰청에 따르면 올해 1∼10월 해경에 적발된 밀입국·무비자(무사증) 무단이탈 등 해상 국경범죄 사범은 37명으로, 지난해 전체 20명에서 크게 늘었다. 최근 5년 사이 가장 많은 수치다.
유형별로는 무비자 무단이탈 사범이 21명(베트남 17명·중국 4명)으로 가장 많았고, 밀입국이 16명으로 뒤를 이었다. 밀입국 적발자 전원은 중국인이었다.
특히 밀입국 시도 방식도 점차 교묘해지고 있다. 과거에는 브로커를 통해 어선 등에 숨어 입국하는 방식이 일반적이었지만, 최근에는 감시망을 피하기 위해 고속 소형 보트나 수상 오토바이 등을 이용하는 사례가 늘고 있다.
이에 해경은 해역별 범죄 특성을 반영한 맞춤형 대응책을 마련할 계획이다. 중국인의 밀입국 가능성이 높은 서해∼남해권, 러시아 요트나 탈북자 해상 밀입국 우려가 있는 동해권, 무비자 입국자의 무단이탈 위험이 큰 제주권 등 해역별로 특성에 맞는 대응 체계를 구축하는 방안이다.
해경 관계자는 “제주는 그동안 해상 밀입국 사례가 없었지만, 소형 보트와 항해 장비의 발달로 더 이상 ‘안전지대’라고 보기 어렵다”며 “해역별 맞춤형 대책을 마련해 갈수록 교묘해지는 밀입국 시도에 강력히 대응하겠다”고 밝혔다.
