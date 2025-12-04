[중부판/캠퍼스 소식]충북대 外

O…충북대(총장 고창섭) 건축학과는 18∼22일 청주시 도시재생허브센터에서 설계 작품 전시회 ‘우암동 Re-Gen Project, 저층 고밀도 주거의 새로운 도시모델’을 연다. 건축학과 3학년생들이 마련한 이번 전시는 학생 30여 명과 지도교수 6명이 참여해 도시와 건축을 넘나드는 시선으로 우암동의 현재와 미래를 담아냈다고 밝혔다. 전시는 청주시활성화재단이 후원하며 관람료는 없다.
O…목원대(총장 이희학)는 필리핀 크리스천대학(PCU), 데라살아라네타대학(DLSAU)과 상호 교류·협력 업무협약을 맺었다고 3일 밝혔다. 대학 측은 업무협약을 바탕으로 온라인 교육 역량 공유, 재학생 어학연수, 현지 한국어 교육센터 설립, 유학 지원 등 교육 프로그램을 강화하고 활발한 인적 교류를 하기로 했다. 김준일 국제협력처장은 “국제 협력 관계를 넓혀 세계적 역량을 갖춘 인재를 키우겠다”고 말했다.
O…순천향대(총장 송병국)는 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관하는 해외취업 지원 프로그램 ‘2025 K-MOVE 스쿨 미국 취업 스마트 무역·물류 전문인력 양성과정’에 2년 연속 선정됐다고 3일 밝혔다. 올해는 선발 인원을 늘리고 맞춤형 교육 지원을 강화해 연말까지 25명 전원의 해외 취업을 목표로 하고 있다. 순천향대는 교육·취업 매칭·사후관리까지 아우르는 종합 지원을 지속적으로 추진할 방침이다.
O…강원대(총장 정재연) 공학대학이 1일 삼척캠퍼스 5공학관에서 크리스마스트리 점등식을 열었다. 이날 행사는 재학생들의 정서적 안정을 돕고 학업과 취업 준비로 바쁜 학생들에게 잠시나마 휴식과 힐링의 시간을 제공하기 위해 마련됐다. 점등식에서는 크리스마스캐럴 부르기, 포토존 기념 촬영, 간단한 다과 나눔이 진행됐고, 선착순 500명에게 핫팩이 제공됐다.
