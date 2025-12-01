셋째로 보이는 새끼와…과거 쇼 돌고래 ‘춘삼이’ 제주서 포착

제주 해역에서 관찰된 남방큰돌고래 ‘춘삼이’가 세 번째 출산을 했다는 가능성이 제기됐다. 연구진은 배냇주름이 뚜렷한 새끼와 함께 움직이는 장면을 잇따라 확인하고, 모자 관계를 확정하기 위한 정밀 모니터링을 이어가고 있다. ● 배냇주름 뚜렷한 새끼 확인… 춘삼이와 26차례 동행 관찰
다큐제주 오승목 감독과 제주대학교 고래·해양생물보전연구센터는 지난달 제주시 구좌읍 종달리 해상에서 춘삼이로 보이는 개체와 배냇주름이 또렷한 새끼 돌고래를 확인했다고 1일 밝혔다.
배냇주름은 태어난 지 얼마 지나지 않은 새끼에게 나타나는 특징으로, 출산 시점이 최근이라는 단서로 받아들여진다. 이후 오 감독은 며칠 동안 관찰을 이어갔고, 지난달 26일부터 29일까지 나흘 동안 두 돌고래가 나란히 움직이는 장면을 모두 26차례 확인했다. 다큐제주는 두 개체 모두 건강하게 큰 무리와 어울리며 제주시 북부 해역을 따라 자연스럽게 생활하고 있다고 전했다.
● 수족관서 방류된 ‘춘삼이’… 12년간 세 차례 출산 정황
다만 연구진은 새끼 돌고래가 때때로 친어미가 아닌 다른 성체 돌고래 곁을 따르는 행동을 보이기도 한다며, 이번에 포착된 새끼가 실제로 춘삼이의 새끼인지 아직 서두르지 않고 지켜보고 있다고 설명했다. 현재도 추가 관찰이 이어지고 있다.
‘춘삼이’는 2009년 당시 9살에 포획돼 4년여를 수족관에서 보낸 뒤, 2013년 7월 18일 자연으로 방류됐다.
방류 후에도 2016년과 2023년에 출산한 정황이 확인된 바 있어, 이번 새끼가 춘삼이의 새끼로 최종 확인된다면 지난 12년 동안 총 3차례 출산한 셈이 된다.
