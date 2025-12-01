본문으로 바로가기
사회
김장에 쓸 배추 잘 골라주세요
동아일보
입력
2025-12-01 03:00
2025년 12월 1일 03시 00분
김태영 기자
30일 대전 유성구 노은농수산물도매시장에서 김장철을 맞아 시민들이 배추를 고르고 있다.
#김장
#배추
#대전
#노은농수산물도매시장
#식재료
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
