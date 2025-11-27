구로초, 서울 최초 국제 바칼로레아 월드스쿨 인증

서울 구로초가 서울에서 최초로 국제 바칼로레아(International Baccalaureate·IB) ‘월드스쿨’ 인증을 받았다. IB는 스위스의 비영리기관인 IBO가 개발해 세계적으로 보급한 교육과정으로 현재 전세계 160여 개국에서 참여하고 있다. 암기식과 주입식 교육에서 탈피해 토론 수업과 논술형 평가 방식이 특징이다.
27일 서울시교육청에 따르면 구로초는 2023년 IB 관심학교 등록을 시작으로 지난해 후보학교 승인을 거쳐, 이날 월드스쿨 인증을 획득했다. IB 학교는 관심학교, 후보학교, 월드스쿨 단계로 나뉜다. 관심학교로 지정돼야 후보학교가 되고 후보학교가 돼야 월드스쿨이 되는 구조다. 지금까지 서울에 관심학교 및 후보학교는 114곳 있었지만 월드스쿨은 없었다. 전국에서 IB가 가장 먼저 도입된 제주와 대구의 IB 학교 졸업생들이 최근 대입에서 우수한 성적을 내며 학부모들 사이에서는 서울에서 어떤 학교가 먼저 월드스쿨이 인증될지 관심이 많았다.
서울시교육청은 앞으로 구로초 학교 구성원 전체가 수업과 평가 혁신에 참여함으로써 질문 중심 수업과 자기주도적 학습 역량을 강화하는 전환점이 될 것으로 기대하고 있다. 정근식 교육감은 “구로초는 앞으로 IB 프로그램을 기반으로 학교 단위 수업 및 평가 혁신 모델을 실현하는 중요한 역할을 하게 될 것”이라며 “서울교육의 특색에 ‘서울 미래형 학교 교육 체재(KB)’ 구축의 초석이 되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
