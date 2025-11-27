서울 고속터미널에 60층 주상복합… 터미널은 지하로

市, 민간사업자와 사전협상 착수
서울 서초구 고속버스터미널이 지하로 이전되고, 지상에는 60층 이상 초고층 복합건물을 세우는 복합개발이 추진된다.
고속버스 전용 차로 신설 혼잡 개선
한강 연결 입체 보행로도 설치
서울시는 26일 서초구 신반포로 일대 고속버스터미널 부지 14만6260㎡(약 4만4240평)를 사전협상 대상지로 선정하고, 민간이 제안한 복합개발 계획에 대해 협상 절차에 착수한다고 밝혔다. 해당 부지는 고속버스 노선과 지하철 3·7·9호선이 집중된 지역으로, 하루 유동 인구가 많은 서울의 주요 교통 요충지다.
계획안에 따르면 현재 지상에 분산돼 있는 경부·영동·호남선 고속버스터미널 시설은 지하로 옮겨 설치된다. 지상 공간에는 업무시설과 상업·숙박·문화·주거 기능이 결합된 60층 규모 복합건물이 들어서는 방안이 검토되고 있다.
교통 체계도 손질된다. 공공기여 방식을 통해 고속버스 전용 진·출입 차로를 신설하고, 주변 연결도로 일부를 지하화하는 방안이 검토된다. 고속버스터미널 일대는 서울에서도 손꼽히는 상습 정체 구간으로, 출퇴근 시간대마다 극심한 혼잡을 겪어 왔다. 한강과 터미널을 잇는 입체 보행 통로도 설치해 한강 접근성을 강화할 계획이다.
고속버스터미널은 1981년 완공 이후 40년 넘게 서울 남부의 대표적인 교통 거점 역할을 해왔다. 2000년대 센트럴시티 개발을 통해 상업·문화 기능이 더해졌다. 하지만 시설 노후화와 주차장 위주의 토지 이용으로 보행 환경이 끊긴다는 지적이 지속적으로 제기돼 왔다. 고속버스 운행량 증가로 인한 교통 체증과 소음, 대기오염 문제도 반복돼 왔다.
한편 서울시는 전날 열린 건축위원회에서 용산구 ‘서빙고역 역세권 활성화 사업’도 통과시켰다. 한강과 동빙고 근린공원 사이 부지에 지하 6층∼지상 40층 규모의 주거복합시설이 들어선다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0