“강하게 잡아채 극심한 통증…감독 사과 없었다”

삼척시청 소속 마라톤 선수 이수민이 결승선 통과 직후 감독이 타월을 덮어주는 과정에서 성추행 의혹이 불거진 데 대해 입을 열었다. 이수민은 이 일에 대해 “문제의 본질은 성적 의도 여부가 아니라 골인 직후 강한 신체 접촉으로 극심한 통증을 느꼈다는 점”이라고 분명히 했다. 또 “통증과 받아들이기 어려운 (감독의) 행동으로 큰 충격을 받았다”며 “감독에게 사과받지 못했다”고도 말했다.
이수민은 25일 자신의 인스타그램에 “당시 저는 숨이 가쁘고 정신이 혼란스러운 상황이었는데 옆에서 갑작스럽게 매우 강한 힘으로 제 몸을 잡아채는 충격을 받았다”며 이같이 올렸다. 이어 “그 순간 가슴과 명치에 강한 통증이 발생했고 저항해도 벗어나기 어려울 정도로 팔이 압박된 채 구속감을 느꼈다”며 “이 모습이 그대로 영상에 남아 많은 분의 논란을 불러온 것”이라고 설명했다.
그는 “그때는 상황 파악조차 어려웠고 앞으로 걸어나오면서 그 행동을 한 사람이 감독님이라는 사실을 알게 됐다”며 “통증과 받아들이기 어려운 행동으로 큰 충격을 받았다”고 고백했다. 이수민은 경기 후 감독에게 “골인 직후 너무 강하게 잡아당겨 통증이 있었다. 그 행동은 적절하지 않았다”는 말을 전달했다고 한다. 또 “뿌리친 행동이 기분 나빴다면 죄송하다고도 말씀드렸다”고 밝혔다.
하지만 이수민은 이후 감독의 행동에 대해 또다시 충격을 받았다고 했다. 그는 “논란이 있던 행동에 대한 사과도 없으며 그 후로도 개인적·공식적인 사과나 연락도 전혀 없었다”며 “사건 공식 조사 과정에서도 감독님은 조사 전 단독으로 해명하는 듯한 영상이 올라와 본인 잘못이 없다는 입장을 먼저 밝히는 모습을 접하고 큰 충격을 받았다”고 했다. 그는 “매우 힘들고 혼란스러운 경험”이라고 말했다.
이수민은 “저는 시청 조사 과정에서 모든 상황을 있는 그대로 상세히 설명드렸고 현재도 통증과 정신적 스트레스로 인해 병원에서 2주 치료 소견을 받고 회복 중”이라고 했다. 또 “사건 전후 과정에서 일부 소통과 지시가 반복적으로 선수들에게 부담으로 작용하고 경기력이나 계약과 관련된 압박이 느껴지는 순간들도 있었다”며 이와 관련해 추가적인 조사와 검토가 필요하다고 했다.
앞서 23일 열린 2025 인천마라톤에서 이수민은 국내 여자부 1위로 결승선을 통과했다. 이때 김완기 감독은 곧바로 이수민에게 다가가 타월로 상체를 감쌌다. 저체온증을 예방하기 위한 조치였다. 하지만 이수민이 얼굴을 찡그린 채 감독을 밀어내자 신체 접촉 때문이란 추측이 나왔다. 논란이 거세지자 김 감독은 언론에 결승선 통과 후 잡아주지 않으면 넘어져 다칠 수 있다는 취지로 해명한 바 있다.
