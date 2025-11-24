“중2 아들에 시동 끄라고 시켰다가”…주차장 사고 여성 해명 논란

사진=온라인 커뮤니티

끝으로 그는 “버튼 하나 누르는 거라고 사소하게 생각했다가 큰일 날 뻔했다”며 “자주 듣는 캐럴 선물 하나 하고 가겠다”는 말로 글을 마무리해 사태의 심각성을 전혀 인지하지 못한 태도로 공분을 샀다.