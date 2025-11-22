“은빛 설원 마음껏 달려요” 스키장 개장

  • 동아일보

글자크기 설정


21일 개장한 강원 평창군 모나용평 스키장 슬로프에서 방문객들이 즐거운 시간을 보내고 있다. 전국에 본격적인 추위가 시작되며 이날 강원 평창군 휘닉스 스노파크도 문을 열었으며, 강원 정선군 하이원리조트도 29일 개장이 예정돼 있다. 올해 스키장 개장은 지난해보다 일주일 정도 빠르다.

#스키장 개장#모나용평 스키장#휘닉스 스노파크#하이원리조트
평창=홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스