사회
겨울나기 준비하는 초가집
동아일보
입력
2025-11-20 03:00
2025년 11월 20일 03시 00분
이한결 기자
절기상 눈이 내리기 시작하는 때인 소설(22일)을 사흘 앞둔 19일 경기 용인시 한국민속촌 관계자들이 초가지붕을 덮을 용마름과 이엉을 손질하며 겨울나기 준비를 하고 있다.
#초가집
#소설
#한국민속촌
#겨울나기 준비
용인=이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
