의성서 노부부 흉기 찔려 숨진 채 발견…사위는 부산서 사망

경북 의성군의 한 다세대주택에서 노부부가 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다. 다른 장소에서 이들의 사위가 변사체로 발견됨에 따라 경찰은 두 사건의 연관성을 들여다보고 있다.
19일 경찰에 따르면 이날 오전 8시 5분경 의성군 의성읍의 한 빌라에서 부부 사이인 70대 남성 A 씨와 60대 여성 B 씨가 숨진 채 발견됐다.
경찰은 “부모님이 연락을 받지 않는다”는 딸의 신고를 받고 현장으로 출동해 집안에서 A 씨 부부의 시신을 발견했다. 당시 A·B 씨 모두 여러 곳을 흉기에 찔린 상태였다.
경찰은 부산에 거주하는 사위 40대 C 씨가 최근 이들의 집을 다녀간 것을 확인하고 추적에 나섰다. 이후 같은 날 오전 11시경 부산시의 한 숙박업소에서 숨진 C 씨를 발견했다.
경찰 관계자는 “A 씨 부부의 정확한 사망 경위 등을 파악하기 위해 부검을 의뢰했다”며 “주변 관계 등을 전반적으로 수사 중”이라고 전했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
