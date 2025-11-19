한강공원서 ‘군복 행진’한 중국인들…서울시 “허가도 없었다”

서울 한강공원에서 군복 차림의 중국인들이 집단 행진을 벌여 논란이 된 가운데, 해당 행사가 서울시의 사전 승인 절차를 거치지 않은 ‘미승인 행사’였던 것으로 확인됐다. 행사 영상이 온라인을 통해 확산되면서 “군사 퍼포먼스와 다름없다”는 시민 반발이 커진 상황에서 서울시는 유감을 표하며 관리·감독을 강화하겠다고 밝혔다.
19일 서울시에 따르면 서울시 미래한강본부 운영부 여의도안내센터는 최근 민원 답변을 통해 지난달 31일 여의도한강공원에서 진행된 중국인 걷기 행사는 허가받지 않은 행사였다고 밝혔다.
● 군 위장복입고 한강공원 행진한 중국인들…“선 넘었다” 시민들의 불쾌감
지난 4일 중국판 소셜미디어(SNS)인 ‘더우인’에는 서울 여의도한강공원 물빛무대 일대에서 중국인들이 군복을 입고 제식훈련 하듯 한강둔치를 걷는 영상이 공유됐다. 이들이 들고다니던 현수막에는 ‘2024 한국(한강) 국제걷기교류전 중국 걷기 애호가’라는 문구가 한글과 한자로 쓰여 있었다.
이들은 걸어가면서 군가와 비슷한 행진곡을 사용해 걷기교류전이나 문화행사 취지와는 다른 모습을 보였고 이를 현장에서 본 목격자와 누리꾼들은 “한국내 중국군 군벌을 모으거나 중국 사병을 육성하고 있는 것 아니냐”, “다른 유니폼은 그렇다 쳐도 군복은 선을 넘었다”, “중국군 행진가를 틀어놓고 걷는게 무슨 의도가 있는거냐” 등의 반응을 보이며 논란이 일었다.
● “중국 군복입고 행진하는 행사 왜 허가해줬나” 민원 넣은 시민
이후 시민 A 씨가 서울시에 “중국인 단체가 중국 군복이나 제복 같은 것을 맞춰 입고 여의도 한강공원 선착장 주변에서 행진 행사를 대대적으로 했다”며 관련 민원을 넣었다.
A 씨는 “이런 행사가 서울시 허가를 받고 진행됐나. 허가를 받고 진행됐다면 중국인들이 군복을 입고 행진하는 행사를 왜 허가해줬나. 허가를 하지 않았다면 여의도 경찰이나 여의도 관할 부서들은 전혀 인지하고 있지 않았다는 말씀인가. 중국 대사관에 항의라도 해야 하는 것 아니냐”라고 글을 올렸다.
● 서울시 “해당 행사는 미 승인행사로 밝혀져…엄격히 관리하겠다”
이에 서울시 측은 “이번 행사는 사전에 필요한 승인 절차를 전혀 거치지 않고 한강공원과의 협의 없이 무단으로 진행됐다”고 밝혔다.
서울시는 “한강공원에서는 모든 행사에 대해 사전에 한강공원 안내센터 및 본부 해당 부서의 엄격한 승인 절차를 거치도록 규정하고 있다”며 “이 승인 절차를 거치지 않은 미승인 행사가 적발될 경우에는 즉각적으로 제재 조치를 취하고 있다”고 설명했다.
그러면서 “이와 같은 사안이 다시 발생하지 않도록 한강공원 내에 현수막을 걸었으며 행사 승인 절차를 보다 엄격히 관리하고 공원 내 순찰 활동을 강화해 미승인 행사로 시민 불편을 초래하는 행위가 발생치 않도록 더욱 노력하겠다”며 사태 재발을 막겠다는 입장을 전했다.
● 주최 측 “경찰도 ‘신고 안해도 된다’ 조언해서 신고안했다”
해당 행사를 주최한 한국문화교류사업단 측 관계자는 동아닷컴과의 통화에서 “행사 신고를 하려고 경찰에 조언을 구했을 때 경찰 측은 ‘신고하지 않아도 될 규모’라고 밝혔다”라며 “경찰의 조언과 대규모 공연이 포함되지 않아 자체적으로는 신고를 하지 않아도 되겠다고 판단했다”고 입장을 전했다.
서울시는 해당 설명과 별개로 “군복을 연상케 하는 단체복 착용과 행진 방식이 시민 불안감을 초래했다”며 강한 유감을 표한 만큼, 행사 규모와 허가 기준을 둘러싼 책임 공방은 당분간 이어질 전망이다.
