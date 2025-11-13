중국 4번째 항모, 핵추진 가능성↑…美 “포드급 수준 될 수도”

미군의 최신예 시스템을 채용한 중국의 최신 항공모함 푸젠(003함)이 최근 진수된 가운데, 현재 건조되고 있는 4번째 항모는 중국의 첫 핵추진 항모가 될 것이라는 분석이 나왔다.
● 004함 건조 현장서 원자로 추정 구조물 발견
12일(현지시간) 미국의 저명한 군사전문매체 더워존(TWZ)은 중국 랴오닝성 다롄조선소에서 찍힌 사진을 인용해 일명 ‘004함’으로 불리는 중국 인민해방군의 신형 항모가 건조되고 있다고 보도했다.
더워존은 004함의 건조 사진에서 미 해군의 초대형 핵 추진 항모에서 볼 수 있는 ‘원자로 격납 구조물’로 추정되는 것이 보인다며 “향후 004함의 원자로 설치와 관련이 있을 것”이라고 평가했다.
과거 004형 항모 설계 디자인을 미리 구성해볼 수 있는 시뮬레이션 이미지에 따르면 해당 항모는 핵 추진방식인 미 해군의 최신형 항모인 제럴드 R. 포드(CVN-78·포드급)이나 프랑스 차세대 항모(NGCV)와 유사한 모습을 보일 수 있다는 평가를 받았다.
지난 3월 위안화즈(袁华智) 중국 해군 정치위원은 중국에서 4번째 항모인 004함의 건조가 시작됐다고 전했지만 핵 추진 항모 여부에 대해선 답변을 거부한 바 있다.
● 美 국방부, 中 4번째 항모, 핵추진 방식 가능성↑
미국 국방부가 2024년 의회에 제출한 ‘중국 군사·안보 연례 보고서’에 따르면 미 해군은 004함을 직접적으로 핵 추진 함선이라고 명시하진 않았지만 “기존의 항모보다 더 긴 작전 지속 능력을 갖출 것”이라며 핵 추진 항모일 가능성을 제기한 바 있다.
더워존은 “중국 항모의 핵추진 전환은 사실상 무제한 항속거리를 의미하며, 이는 미 해군과의 기술 격차를 좁히는 데 전략적 전환점이 될 수 있다”고 예상했다.
004형 항모의 예상 배수량은 약 11만t으로 이는 미 해군의 포드급 항모와 비슷할 것으로 예상된다. 또 ‘전자기캐터펄트’(EMALS)도 채용해 더 많은 함재기를 단 시간에 이륙시킬 것이라는 예상도 나왔다. EMALS는 현재 미국의 포드급이 장착해 운용하고 있으며 얼마 전 중국의 3번째 항모인 푸젠함에도 장착된 바 있다.
● 중국의 3번째 항모 푸젠함, 지난5일 공식 취역
한편, 중국은 지난 5일 하이난성 싼야에서 푸젠함의 공식 취역식을 열었다. 시진핑 중국 국가주석은 이 자리에 직접 참석해 함정을 시찰하고 군기를 수여하기도 했다.
중국은 푸젠함의 취역으로 랴오닝함, 산둥함에 이어 총 3척의 항모를 보유하게 됐다, 이는 미국(11척)과 비교해 적은 수량이지만, 세계 2위 항모 운용국이 됐음을 의미한다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
