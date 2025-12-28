경북 경산 아파트서 일가족 5명 숨진 채 발견…경찰 수사

경북 경산시의 한 아파트에서 일가족 5명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
28일 경찰 등에 따르면 이날 오전 11시 15분쯤 경산 서부동 소재 한 아파트에서 일가족 5명이 숨진 채 발견됐다.
사망자는 40대 남성 A씨와 그의 아내 B씨, A씨의 10대 아들, A씨 부모 등이다.
현재까지 외부 침입 흔적이나 타살 정황은 발견되지 않았으며, 현장에 유서도 없던 것으로 알려졌다. A씨의 지인은 A씨로부터 신변을 비관하는 메시지를 받고 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사하는 한편, 사인을 규명하기 위해 부검을 실시할 계획이다.
※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 “마들랜”에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
