반도체 클러스터 투자 진행중인데…기후장관 “어디 조성할지 고민” 언급 논란

김성환 기후에너지환경부 장관은 28일 용인 반도체 클러스터 구상과 관련해 “어떻게 하는 게 국가 균형 발전과 기업에 도움이 될지 지혜를 모아야 한다”고 말했다.
이를 두고 지역에서 생산된 전기를 고압 송전망으로 수도권 산단으로 보내는 것보다, 전기 생산지에 산단을 조성하는 게 바람직하다는 의미로 해석된다. 일각에서는 에너지 담당 장관이 민간 기업의 반도체 설비를 어디에 둘지 언급하는 게 적절치 않다는 지적이 나온다.
김 장관은 이날 본보와의 통화에서 “이른바 에너지 고속도로를 확충해 산단으로 전기를 보내는 방식이 지역 주민에게는 마치 산업화 상징인 경부고속도로를 연상시키는 것 같다”며 “(과거 방식에 대한) 지방 사람들의 걱정이 많고 반대도 심하다”고 말했다.
용인 반도체 클러스터는 경기 용인시 처인구 일대에 여의도동 전체 면적(약 840만 ㎡)에 육박하는 약 777만 ㎡ 규모 시스템반도체 특화 국가산단을 조성하는 사업이다. 산단 내에 3GW 규모의 액화천연가스(LNG) 화력발전소가 들어설 계획이지만 나머지 전력은 남부지방을 중심으로 송전망 8개를 새로 건설해 지역에서 끌어와야 한다.
김 장관은 앞서 용인 반도체 클러스터와 관련해 “지금이라도 지역으로, 전기가 많은 쪽으로 옮겨야 되는 건 아닌지 고민이 있다”고 언급해 논란이 일었다. 김 장관은 이에 대해 “(클러스터 계획 등의 수정을) 우리가 할 수 있는 일은 아니다”라며 “전력이 풍부한 곳으로 가면 좋겠다는 원론적 수준의 고민을 얘기한 것이지, 특별한 정책이 있는 것은 아니다”라고 해명했다.
정치권에서는 전북 새만금에 RE100(재생에너지 100% 사용) 산업단지를 조성해 반도체 생산 시설 일부를 이전해야 한다는 주장까지 나온다.
안호영 국회 기후에너지환경노동위원장은 이날 “에너지 지산지소(지역에서 생산한 것을 지역에서 소비한다), ‘용인 반도체 클러스터의 새만금 이전’이 지역의 요구가 아니라 국가 현실에 기초한 해법이라는 점을 정부 주무 장관이 공식적으로 확인했다”며 “전기 없는 용인이 아니라, 전기가 흐르는 새만금에 대한민국 산업의 미래가 있다”고 주장했다.
