한쪽 다리만 79kg…희귀 질환에 美 10대 소녀 결국 절단 수술

미국의 한 10대 소녀가 희귀 질환으로 인해 비정상적으로 커진 다리를 절단하는 수술을 받은 사연이 전해졌다.
23일(현지 시간) 미국 매체 피플 등에 따르면 재스민 라미네스(14)는 두 살 무렵부터 희귀한 림프계 종양을 앓아왔다. 이로 인해 다리가 비정상적으로 성장했고, 결국 왼쪽 다리의 무게가 174파운드(약 79kg)에 이를 정도로 커진 것으로 전해졌다.
자스민은 그동안 여러 차례 수술을 받아왔으나, 최근 다리에 감염이 발생하면서 의료진은 생명을 보호하기 위해 절단 수술이 불가피하다고 판단했다.
재스민은 이달 초 플로리다 세인트피터즈버그에 위치한 존스홉킨스 올 칠드런 병원에서 약 17시간에 걸친 대수술을 받았다. 의료진은 다리를 절단하는 동시에 복부까지 영향을 미친 관련 종양 조직의 약 90%를 제거한 것으로 전해졌다.
재스민의 가족들은 의료비 등을 위해 온라인 모금 플랫폼 ‘고펀드미(GoFundMe)’를 통해 모금 활동에 나섰다. 현재까지 2만2000달러 이상이 모인 것으로 전해졌다.
재스민의 언니 아나스타샤 카라시요는 “큰 수술을 받은 이후 자스민은 점점 더 강해지고 있다“며 “새로운 삶의 단계에 적응하는 과정은 여전히 쉽지 않지만, 회복은 순조롭게 이어질 것”이라고 말했다. 이어 “이번 크리스마스는 병원에서 보내지만 가족과 함께여서 외롭지 않을 것”이라고 덧붙였다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0