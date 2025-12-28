쿠팡 김범석, 연석청문회도 불출석…최민희 “국회 우롱, 용납 못해”

사진=최민희 의원 페이스북

김 부사장 또한 “현재 업무차 해외 체류 중으로 12월 30일과 31일에 해외 비즈니스 일정이 사전에 확정돼있어 일정 변경이 어렵다”고 했고, 강 전 대표는 이미 대표이사직을 사임해 회사의 입장을 대표하기 곤란하다는 기존의 불출석 사유를 되풀이했다.