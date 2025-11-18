창원 포인콤, 中 오우더푸와 폭발 위험 없는 전기오토바이 공동개발

경남 창원에 본사를 둔 에너지 솔루션 전문기업 포인콤(POINCOM)이 중국 전기오토바이 제조기업 오우더푸(OUDEFU Tech)와 협약을 체결하고 폭발 위험이 없는 전기오토바이 공동 개발에 착수했다.
포인콤은 폭발 위험이 없는 차세대 에너지 저장 기술로 주목받는 ‘슈퍼커패시터’ 파워뱅크 시스템을 연구·개발해 온 국내 기술기업이다. 공동 개발에 나서는 오우더푸는 중국 장쑤성에 본사를 둔 글로벌 전기오토바이 제조업체로, 세계 시장 점유율 6위를 기록하고 있다. 양사는 내년 6월까지 100% 충전 시 200㎞ 주행이 가능한 전기오토바이를 개발할 계획이다. 현재 시중에 판매되는 전기오토바이는 100% 충전 시 주행거리가 100㎞ 안팎에 머물고 있다.
두 회사가 공동 개발 중인 전기오토바이는 고속충전이 가능하고 3만 회 이상 충·방전할 수 있어 긴 수명을 확보할 수 있다는 장점이 있다. 김영미 포인콤 대표는 “이번 프로젝트를 성공적으로 완수해 세계 시장 진출의 교두보를 마련하겠다”고 말했다.