‘주차난’ 인천시청에 공영주차장 생긴다

635대 수용 가능… 내년 3월 완공
만성적인 주차난에 시달리는 인천시청 부지에 대규모 주차장이 조성된다.
신청사 지하에도 주차 공간 확보
인천시는 지난해 6월 4957억 원을 들여 남동구 구월동 현 청사 옆에 지하 4층, 지상 15층 규모(연면적 8만 m²)의 새 청사를 착공했으며, 2028년 준공을 목표로 하고 있다고 17일 밝혔다. 1985년 건립된 현 청사는 사무공간과 주차공간이 모두 부족해 40년 만에 신축이 추진됐다. 새 청사에는 차량 1065대를 수용할 수 있는 지하 주차장이 들어선다.
또 시는 새 청사 앞에 지하 3층(연면적 2만570m²) 규모의 ‘인천애뜰 공영주차장’을 내년 3월까지 준공할 계획이다. 2023년 10월 착공한 이 주차장은 차량 635대를 수용할 수 있다. 두 시설이 완공되면 기존 민원동과 본관동 주차장을 포함해 총 1900여 대 규모의 주차 공간이 확보돼 접근성이 크게 개선될 것으로 전망된다.
이와 함께 시가 서구 가정동에 1848억 원을 들여 지하 2층, 지상 13층 규모(연면적 4만7000m²)로 건립 중인 루원복합청사는 입주기관 배치 계획 변경으로 준공 시점이 내년 4월로 늦춰졌다. 이 청사에는 인천도시공사, 인천환경공단, 인천시설공단, 아동복지관, 120미추홀콜센터 등이 입주할 예정이다.
