본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
강동구 “키즈카페서 미술-게임을”
동아일보
입력
2025-11-17 03:00
2025년 11월 17일 03시 00분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251116/132778334/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
14일 서울 강동구 성내동 강동어린이회관에서 열린 ‘레트로 복고데이’ 행사에서 아이들이 1970년대 골목놀이를 체험하고 있다. 강동구는 10일부터 구 내 서울형 키즈카페 8곳을 미술·게임·동화 등을 즐길 수 있는 테마 놀이터 ‘키즈 헌터스’로 꾸며 운영하고 있다.
#레트로 복고데이
#강동어린이회관
#키즈 헌터스
#서울형 키즈카페
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“‘○○ 제한 식단’, 추위 노출된 듯 지방 태워 체중 감소… 비만 치료 새 희망”
200시간만에 마지막 매몰자 수습… 수사 본격화
[횡설수설/신광영]징병제로 회귀하는 유럽
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0