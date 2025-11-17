동아일보

강동구 “키즈카페서 미술-게임을”

  • 동아일보
14일 서울 강동구 성내동 강동어린이회관에서 열린 ‘레트로 복고데이’ 행사에서 아이들이 1970년대 골목놀이를 체험하고 있다. 강동구는 10일부터 구 내 서울형 키즈카페 8곳을 미술·게임·동화 등을 즐길 수 있는 테마 놀이터 ‘키즈 헌터스’로 꾸며 운영하고 있다.

#레트로 복고데이#강동어린이회관#키즈 헌터스#서울형 키즈카페
신원건 기자 laputa@donga.com
