“국어-수학 1등급컷 최대 10점 하락… 정시 합격선은 작년 수준”

수능 가채점 결과로 전망한 입시
수험생 절반이 “매우 어려웠다”
영어도 어려워 1등급 비율 줄어
최저기준 못채우는 수험생 늘 듯
2026학년도 대학수학능력시험(수능)에서 국어와 수학 영역 모두 1등급 커트라인 점수가 지난해보다 낮아지고, 표준점수 최고점은 지난해보다 상승할 것으로 예상되면서 사실상 ‘불수능’이었다는 평가가 나온다. 표준점수는 어려울수록 높아진다. 다만 서울 주요 대학 정시 합격선은 지난해와 비슷할 것으로 전망됐다.
● “국·수·영 모두 어려워”
14일 종로학원이 수험생들의 가채점 결과를 토대로 예상한 국어 영역 1등급 커트라인은 85∼89점으로 지난해 수능 대비 최대 10점 하락했다. 시험이 어려울수록 높아지는 표준점수 최고점도 올해 예상치는 147점으로 지난해 수능(139점)보다 8점 높고 역대급 ‘불수능’으로 꼽히는 2024학년도(150점)와 비슷한 수준이다.
수학 영역 1등급 예상 커트라인도 87∼90점으로 지난해 수능(88∼94점)보다 하락했다. 수학 표준점수 최고점 예상치는 141점으로 지난해 수능(140점)보다 높고 2024학년도(148점)보다는 낮았다.
영어 영역도 까다롭게 출제되면서 입시업계는 지난해 6.2%였던 1등급 비율이 올해는 4∼5%대로 떨어질 것으로 예측하고 있다. 절대평가인 영어 영역은 1등급 비율로 난도를 판단할 수 있다. 1등급 비율이 상대적으로 적으면 어려웠다는 의미다. 남윤곤 메가스터디교육 입시전략연구소 소장은 “수능 최저학력기준을 충족하지 못하는 수험생이 증가할 것으로 보인다”고 말했다.
수능 당일인 13일 교사들은 지난해 수능과 유사하거나 약간 어렵다고 분석했지만 수험생은 매우 어려웠다는 의견을 보였다. EBS가 수험생을 대상으로 체감 난이도 설문조사를 실시한 결과 응답자 6546명 중 절반인 50.1%가 ‘매우 어려웠다’고 답했다. ‘보통이었다’는 9.7%, ‘약간 쉬웠다’와 ‘매우 쉬웠다’는 응답 비율의 합은 2.8%에 불과했다. 올해 수능을 치른 김모 양은 “난도가 매우 높은 문제가 많았다기보다는 풀다가 은근히 막히는 문제가 많아 쉽지 않았다”고 말했다. 온라인 수험생 커뮤니티에는 “고3 내내 본 모든 시험 중 가장 못 본 것 같다” “국어가 너무 어려워 1교시부터 ‘멘붕’이었다”는 글이 올라왔다.
● “서울 주요 대학 합격선 지난해와 비슷할 듯”
출제 당국은 올해 전체 수능 지원자가 늘어난 점을 고려해서 일부러 난도를 높여 출제한 것은 아니라고 밝혔다. 올해 수능에서 늘어난 지원자 수 상당수가 재학생이고 의대 모집 인원 동결로 N수생(대입에 2번 이상 도전하는 수험생) 대열에 합류하지 않은 최상위권이 많아 수험생의 체감 난도가 더 높았다는 분석이다. 김창원 수능 출제위원장은 동아일보와의 통화에서 “올해 전체 응시생과 특히 재학생 응시자가 늘어난 점이 어떤 영향을 미칠지 고민을 많이 했다”며 “난이도는 지난해 수능과 비슷하게 유지하려 했다”고 밝혔다.
서울 주요 대학 정시 합격선은 지난해와 비슷할 것으로 전망됐다. 종로학원에 따르면 서울대, 고려대, 연세대 인문계열 예상 합격선은 원점수 300점 만점 기준 267점으로 지난해 대비 2점 상승했다. 자연계열은 전년 대비 3점 오른 262점이다. 주요 대학 10개 기준으로는 인문계열이 전년 대비 1점 낮아진 244점, 자연계열은 지난해와 같은 249점이다. 서울대 의예과 합격선은 지난해와 동일한 294점이다.
임성호 종로학원 대표는 “자연계열은 의대 모집 인원 동결에도 불구하고 합격선이 대폭 상승하지 않았는데, 올해 ‘사탐런’(자연계열 학생이 고득점을 위해 과학탐구가 아닌 사회탐구를 선택하는 것) 현상으로 과학탐구 응시자가 줄며 고득점자도 줄어 상위권이 적어진 영향”이라고 분석했다.
