부산 앞바다에 내년부터 ‘해상택시’

우선협상대상자 ‘요트탈래’ 선정
부산시는 최근 해상관광택시 우선협상대상자로 ‘요트탈래’를 선정했다고 13일 밝혔다.
12인승 선박 6척 우선 투입 예정
시험 거쳐 하반기 정식 운항 계획
시는 도심과 해안지역 주요 관광지를 연결하는 해양관광 루트를 조성하고 육상교통을 분산하는 해양관광 콘텐츠를 개발하기 위해 지난달 수영만 일대 해상관광택시 운항 사업자 공모를 진행했다.
‘요트탈래’는 12인승 친환경 선박 6척을 우선 투입할 예정이다. 탑승객은 해운대 마천루와 광안대교 야경, 수영강 도시 풍경 등을 즐길 수 있다.
시는 사업 세부조건 협상을 거쳐 조만간 사업자와 최종 협약을 체결하고 내년 상반기에 시험 운항을 거친 뒤, 하반기에는 정식 운항에 들어갈 계획이다.
아울러 부산역과 광안대교 등을 오가는 부산시티투어버스와의 연계를 통해 해상·육상 통합관광 모델을 구축할 방침이다.
시 관계자는 “부산해상관광택시는 색다른 관광 체험의 기회를 제공하면서 해운대와 광안리 일대의 교통 혼잡을 일부 해소하게 될 것”이라고 말했다.
강성명 기자 smkang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0