필승! 해병대 체험하러 포항으로 가볼까

포항해병대문화축제 15일 개막
경북 포항시는 15, 16일 남구 오천읍 해병의 거리와 해병대 제1사단에서 ‘2025 포항해병대문화축제’를 연다고 10일 밝혔다. 해병대 제1사단 종합전투연병장 등을 시민에게 개방해 부대 내부를 자유롭게 도보로 둘러볼 수 있고 다양한 군수 장비를 살펴볼 수 있다.
행사 첫날인 15일 오전 10시부터 부대 입장을 시작하며 장비 전시, 페인트탄 체험 등 다양한 프로그램을 운영한다. 충무대 성당부터 연병장 특설 무대까지 해병대 기수단, 군악대, 의장대 등이 민관군 화합 행진을 펼친다.
16일에는 의장대 시범 공연과 군악대 무대를 시작으로 해병대원의 강인한 체력을 느낄 수 있는 ‘핫피플 선발 대회’, 해병과 시민이 함께하는 서바이벌 경연 쇼 ‘노래·춤 한판 페스타’가 이어진다.
해병의 거리에서는 페이스페인팅과 군번줄 및 빨간 명찰 만들기 등을 체험할 수 있다. 푸드트럭과 플리마켓 부스도 운영한다. 행사장을 찾는 관광객 편의를 위해 인덕초 인근과 원리·오천고교에 임시주차장을 조성해 축제장까지 셔틀버스를 운행한다. 이강덕 포항시장은 “150만 해병인의 자부심을 되새기고 시민에게 추억과 희망을 전달하는 행사에 많은 분이 참여해 주길 기대한다”고 말했다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
