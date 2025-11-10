충북 마라톤대회서 20대 선수, 화물차에 치여 중상

충북에서 열린 한 마라톤대회에서 선두로 달리던 청주시청 소속 선수가 화물차에 치여 중상을 입었다.
10일 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시 10분경 충북 옥천군 동이면의 한 도로에서 역전마라톤대회에 참가한 청주시청 직장운동경기부 소속 선수인 남성 A 씨(25)가 1t(톤) 화물차에 치였다.
이 사고로 A 씨는 얼굴과 머리 등을 크게 다쳐 대전의 한 종합병원으로 옮겨져 치료받고 있다.
A 씨는 영동군에서 출발한 같은 팀 주자로부터 배턴을 이어받아 편도 2차로의 바깥 차로로 100m가량을 달리던 중 사고를 당했다.
당시 선두를 이끌던 경찰 차량과 A 씨 간 거리가 벌어지자 1차로의 화물차가 끼어들어 선수를 덮친 것으로 파악됐다.
화물차 운전자인 B 씨(82)는 경찰 조사에서 “사람을 보지 못했다”고 진술한 것으로 전해졌다. 당시 B 씨는 음주나 약물 복용 상태는 아니었던 것으로 알려졌다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
