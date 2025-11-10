오세훈-명태균 ‘8시간 대질’

[특검 수사]
‘여론조사비 대납 의혹’ 특검 조사
吳 “대납 없었다는 점 중점적 말해”
明 “특검 정황증거 다 갖고 있더라”
김건희 특검(특별검사 민중기)이 8일 ‘여론조사비 대납 의혹’과 관련해 오세훈 서울시장과 정치 브로커 명태균 씨를 불러 대질 조사를 진행했다. 특검은 이날 조사 결과를 토대로 오 시장의 기소 여부를 최종 판단할 방침이다.
법조계에 따르면 특검은 8일 오전 9시 40분부터 오후 6시경까지 서울 종로구 특검 사무실에서 두 사람을 상대로 여론조사비 대납 의혹에 대한 대질신문을 실시했다. 오 시장은 정치자금법 위반 혐의의 피의자 신분으로, 명 씨는 참고인 신분으로 조사받았다. 이번 대질은 오 시장의 요청으로 이뤄졌다.
8시간가량 이어진 대질 조사에서 두 사람은 핵심 쟁점을 두고 평행선을 달린 것으로 알려졌다. 오 시장은 조서 열람을 마친 뒤 오후 9시 7분경 취재진을 만나 “대납 사실이 없다는 점을 중점적으로 말했다”면서도 “양쪽 주장이 평행선을 그렸다. 말하는 정황을 보면서 공정한 특검의 판단이 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
오 시장은 조사에 앞서 2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 실시된 자신 관련 비공표 여론조사 13건 가운데 최소 12건이 조작됐다는 보도를 출력해 특검에 제출한 것으로 전해졌다. 반면 명 씨는 대질 조사 직후 “오 시장은 증거 자료가 나오면 말을 안 하신다”며 “특검도 지금까지 많이 수사해서 정확한 정황 증거들을 다 가지고 있더라”라고 주장했다. 두 사람은 대질 과정에서 ‘오 시장이 도와달라고 눈물을 흘렸다’는 명 씨의 주장과 관련해 언쟁을 벌이기도 한 것으로 알려졌다.
오 시장은 2021년 4월 보궐선거 당시 명 씨가 실질적으로 운영한 것으로 알려진 여론조사업체 미래한국연구소의 미공표 여론조사 13건을 제공받고, 자신의 후원자 김한정 씨를 통해 연구소 실무자 계좌로 약 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받고 있다. 오 시장 측은 김 씨가 자의적으로 비용을 납부했을 뿐이라고 주장하지만, 명 씨는 오 시장이 김 씨의 ‘윗선’으로서 대납을 지시했다고 맞서고 있다. 법조계 일각에서는 오 시장이 당시 측근인 강철원 전 정무부시장에게 여론 동향 파악 등의 임무를 맡겼다고 진술하고 있는 만큼, 강 전 부시장과 명 씨 간의 추가 대질 조사가 필요하다는 의견도 제기된다.
