[속보] 소방 “울산화력 매몰 2명 사망 판정”…사망자 3명으로 늘어

이어 “구조 현장에 석면, 유리 섬유가 굉장히 많이 뒤덮여 있어서 대원들이 손으로 헤쳐 나가야 하기 때문에 구조에 상당한 어려움이 있다”며 “소방력도 최대한 집중하고, 관계 기관과도 협조하고 있다. 남은 2명도 최대한 빨리 수색해 구조할 계획”이라고 덧붙였다.

6일 발견된 2명은 모두 사망했으며 시신이 구조물 잔해에 깔려 있어 현재 구조를 하지 못하는 상황이다. 오전 7시 44분, 8시 34분, 8시 55분에 3명이 추가로 발견됐으며, B구역에서 발견된 1명은 중앙병원으로 이송 중이다.소방당국은 “현재 탐색 장비를 집중 투입해서 인명 구조 중이며 음향 탐지기, 매몰자 탐지기, 열화상 카메라, 수색견 등 총동원하고 있다”고 설명했다.