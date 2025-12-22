국힘 “최민희, ‘상왕 위원장’ 행세…쿠팡 연석회의 위원장 억지”

최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장이 16일 서울 여의도 국회에서 열린 제430회 국회(임시회) 과학기술정보방송통신위원회 제2차 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2025.12.16/뉴스1

앞서 이날 민주당은 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 오는 30일과 31일 이틀간 쿠팡 연석 청문회를 연다고 밝혔다.