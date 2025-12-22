국내 최대 미디어 사이니지 ‘룩스’에 잉어킹·갸라도스 뜬다

21일 서울 광화문 동아미디어센터 외벽에 설치된 국내 최대 미디어 사이니지 룩스(LUUX)에 포켓몬 ‘잉어킹’과 ‘갸라도스’가 송출되고 있다. 포켓몬코리아와 협업으로 청계천 70m 구간에 설치된 ‘l LOVE 잉어킹’ 프로젝트와 참여형 이벤트 ‘룩스와 함께 잉어킹 노래 맞추기’는 20일부터 1월 4일까지 진행된다. 룩스 화면에 등장하는 포켓몬을 촬영해 ‘#잉어킹룩스’ 해시태그를 달아 SNS에 올리면 추첨을 통해 경품을 받을 수 잇다.

송은석 기자 silverstone@donga.com
