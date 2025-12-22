여야 “통일교 특검, 각자 법안 제출 후 협의해 신속 실행”

여야가 각자 ‘통일교 특검’ 법안을 만들어 제출한 뒤 추후 협의를 통해 실행하기로 22일 합의했다. 더불어민주당이 이날 오전 야당의 특검 요구를 전격 수용한 후 반나절 만에 급물살을 타는 분위기다. 쿠팡 연석 청문회 실시는 여야가 이견을 보였다.
민주당 김병기 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표 등은 이날 오후 국회에서 비공개 회동을 열어 이같이 정했다. 이 자리에 배석한 민주당 문진석 원내운영수석부대표는 회동이 끝난 후 기자들과 만나 “통일교 특검은 각자 법안을 제출하고 협의해서 신속하게 실행하는 것으로 합의했다”고 밝혔다.
국민의힘 김은혜 원내정책수석부대표는 “통일교 특검 관련해선 이미 개혁신당과 함께 법안 논의를 했고 현재도 절충이 이뤄지는 바 내일이라도 법안을 발의할 수 있다”며 “연내라도 이른 시일 내에 협의 절차 마무리해 특검이 진행되길 바란다”고 했다.
민주당은 당초 통일교 관련 의혹에 대해 경찰 수사가 진행되고 있는 만큼 통일교 특검이 불필요하다는 입장이었으나 이날 돌연 특검을 수용했다.
민주당 정청래 대표는 당 최고위원회의에서 “통일교 특검을 못 받을 것도 없다고 생각한다”며 “진실을 명명백백히 밝히는 게 좋다고 생각한다”고 했다. 민주당 박수현 수석대변인은 ”통일교 특검은 민심을 수용한다는 측면이 강하다“고 했다. 특검을 계속해서 거부할 경우 민심의 역풍을 부를 수 있다는 판단이 깔린 것으로 해석된다.
국민의힘과 개혁신당은 전날 제3자가 특검 후보를 추천하는 방식의 통일교 특검법을 공동 발의하기로 합의했다.
다만 쿠팡 연석 청문회에 대해선 입장차를 드러냈다. 민주당은 이달 30~31일 쿠팡 개인정보 유출 사태에 대한 연석 청문회를 열겠다는 방침이다. 문 수석부대표는 ”저희 당은 충분히 청문회를 하지 않았다(는 입장)“고 말했다. 김 수석부대표는 ”쿠팡의 경우 지금 필요한 건 국민에 대한 즉각적인 정부의 조치“라며 ”피해를 본 국민들이 있고 시간을 지체할수록 권익에 부담을 주는 만큼 영업정지나 과징금 등 책임있는 조치로 이어지게 하는 게 최선“이라고 했다. 이견이 나온 탓에 쿠팡 청문회에 대해선 양당이 23일 다시 만나 논의하기로 했다.
