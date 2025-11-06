백두산호랑이 대표 홍보모델 한청, 20세로 눈감아

한청은 온순한 성격과 안정적인 행동 특성을 보여왔다. 이에 국립백두대간수목원 개원 초기부터 홍보 영상, 관람객 교육 등에 자주 등장했다. 후손을 따로 남기지는 않았다.

한국수목원정원관리원과 두나무가 함께 디지털 기술을 활용한 ‘한청NFT’ 한수정 제공

백두산호랑이는 야생에서 보통 13~15세까지 사는 것으로 알려져 있다. 사육 관리 환경에서는 수명이 더 길다고 한수정은 설명했다.