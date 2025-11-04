세계최고 ‘IQ 276’ 김영훈 “한국서 살 수 없어 美망명 신청”…무슨일?

세계 최고 지능지수(IQ) 276을 보유한 것으로 알려진 한국인 김영훈 씨가 “오늘날 한국 정부는 애국자를 처벌하고 공산주의자들을 찬양한다”며 미국 망명 의사를 밝혔다.
김 씨는 지난달 30일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 1분 35초 분량의 영상을 올려 “기독교인이자 세계 최고 IQ 기록 보유자”라고 자신을 소개하며 “현재 미국으로 망명을 신청하고 있다”고 말했다.
그는 “성경적 진리를 억압하고 선조들이 지켜내려 싸운 자유를 배반하는 친북 좌파 정권이 지배하는 한국에서 더 이상 머무를 수 없다”며 “악에 굴복하지 않겠다. 신앙이 박해받지 않고 보호받는 미국에 피난처를 구한다”고 했다.
김 씨는 다른 게시글에서도 “한국 정부가 친북 정권이 되었기 때문에 정치적·종교적 박해를 이유로 도널드 트럼프 대통령 아래에서 망명을 신청한 첫 번째 한국인이 됐다”고 주장했다. 이어 “한국 정부에 의해 투옥된 다른 기독교 목사들처럼 나 또한 곧 감옥에 가게 될 것”이라고 덧붙였다.
그가 언급한 ‘종교적 박해’는 부산 세계로교회 손현보 담임목사가 지난 9월 공직선거법 위반 혐의 등으로 구속 기소된 사건을 가리키는 것으로 보인다. 손 목사는 대선을 앞둔 5월 전후로 교회 예배와 기도회에서 특정 후보의 지지·낙선을 유도한 혐의를 받고 있다.
김 씨는 지난해 세계마인드스포츠위원회(WMSC)가 주최한 ‘세계기억력대회’에서 IQ 276으로 최고 기록을 보유한 인물로 소개됐다. 기네스북에 등재된 초고지능단체 ‘메가소사이어티’의 유일한 한국인 회원으로 알려졌으며, 현재 미국 신학교협회(ATS) 인가 신학교의 신학석사 과정에 재학 중이다.
천종현 기자 punch@donga.com
