“고성능 입고 가격은 그대로” 기아, EV3·4·5 GT 동시 출격

기아가 이중(듀얼) 모터 고성능 GT 모델 3종을 출시하고 주력 전기차 연식변경 모델은 가격을 동결했다. 고성능 라인업으로 운전 재미를 제공하면서 가격 경쟁력을 확보해 전기차 대중화를 앞당기겠다는 전략이다.
기아는 2일 EV3·EV4·EV5의 고성능 GT 모델과 2026년형 EV3·EV4·EV9을 출시했다. 신설된 EV3 GT와 EV4 GT는 전·후륜 듀얼 모터로 합산 최고 출력 215kW(292마력)를 발휘하고, 준중형 SUV EV5 GT는 225kW(306마력)의 동력 성능을 낸다.
GT 모델은 성능과 함께 디자인·사양도 차별화했다. 외관은 전용 20인치 휠과 형광색 브레이크로 역동성을 강조했고, 실내는 부드러운 시트와 전용 운전대를 적용했다. 가상 변속과 바퀴 구동력 제어 등 특화 기능으로 운전 재미를 높였다. 가격은 세제 혜택 기준 EV3 GT 5375만 원, EV4 GT 5517만 원, EV5 GT 5660만 원, EV9 GT 8463만 원이다.
함께 선보인 2026년형은 안전성과 가격 경쟁력을 강화했다. EV3와 EV4는 전 트림에 페달 오조작 방지 기능을 기본 탑재했고, 스마트폰 듀얼 무선 충전 등 편의 사양을 확대했다. EV9은 내장재 품질을 높여 고급스러운 실내를 구현하면서도, 신규 보급형 트림 ‘라이트’를 추가해 구매 문턱을 낮췄다.
가격 정책도 공격적이다. EV3·EV4·EV9의 시작가는 각각 3995만 원, 4042만 원, 6197만 원이다. 서울시 보조금을 적용하면 EV3·EV4는 3200만 원대, EV5는 3400만 원대, EV9은 5800만 원대부터 구매할 수 있어 가격 경쟁력을 갖췄다.
