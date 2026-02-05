“몸캠피싱 아냐?”…수십억 날린 장동주 악플에 분노

장동주는 5일 인스타그램 스토리에 “익명 뒤에 숨어 남을 깎아내리는 루저들”이라며 악플을 공개했다. 한 네티즌은 “몸캠? 어우 그래도 집까지 팔건···”이라고 댓글을 달았고, “사생활. 여자들과 디엠. 야한 얘기. 직접 찍은 야한 동영상”이라며 “이런 거 밖에 없겠지만 이런 걸로 극단적인 생각하지 마세요. 별거 아닙니다”라고 남겼다. “몸캠 피싱 아니야?” “뭐 그리 구린 비밀이 있길래 전재산을 다 받치고 빚까지 내서 감춤?” 등의 악플이 쏟아졌다.
장동주는 “제 휴대폰 속 자료 중 대중에게 오픈되면 안되는 자료는 무궁무진하다. 예를 들어 비밀유지 계약을 지켜야할 계약서”라며 “당신 휴대폰 속 고작 비밀이라고 여겨질 것이 저질스러운 몸캠 영상 밖에 없나 보네요? 자신의 수준에 맞춰 함부로 남을 단정 짓기 이전에 본인의 사고 방식 수준이 그것 밖에 안된다는 것을 스스로 깨닫길 바란다”고 썼다.
“‘이런 것 밖에 없겠지만’이라는 표현이 굉장히 무식하게 느껴지네요. 제 휴대폰 들여다 본 적 있나요. 그쪽 휴대폰에는 야한 얘기, 야한 동영상 밖에 없나요?”라고 했다.
장동주는 지난달 29일 휴대폰 해킹범에게 받은 협박 메시지를 공개했다. “작년 여름 어느 날이었다. 내 휴대폰은 완벽하게 해킹됐다, 그리고 이어진 협박. 그날부터 오늘까지 난 하루도 빠짐없이 지옥이었다”면서 “그 남잔 내가 절대 할 수 없는 모든 것을 요구했고, 난 시키는 대로 할 수 밖에 없었다. 배우라는 직업은, 아니 장동주라는 인간은 아주 약점이 많았고, 그 남자의 무식한 약탈은 불과 몇 달 만에 내 인생을 송두리째 바꿔 놓았다”고 털어놨다.
“난 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 빌렸다. 돈을 마련할 수 있는 것이라면 무엇이든 가리지 않았다”며 “가족은 나를 위해 집도 팔았다. 급하게 생긴 빚은 또 다른 빚을 만들었고, 갚지 못한 그 빚은 또 다른 갚지 못할 빚을 만들어냈다. 그렇게 수십 억원을 날리고 우리 가족은 고통 속에 그리고 난 빚더미에 앉았다”고 했다.
장동주는 SBS TV 금토극 ‘오늘부터 인간입니다만’에서 활약 중이다. 지난해 10월31일 SNS에 검은 배경화면과 함께 “죄송합니다”라고 남기고 잠적했다. 당시 소속사 넥서스이엔엠은 “연락 두절된 상태”라고 알렸고, 몇 시간 뒤 “장동주 소재를 확인했다. 걱정을 끼쳐서 죄송하다”고 전했다. 장동주는 11월20일 “여러 사정이 겹쳐 잠시 스스로 정비할 시간이 필요했다”며 사과했다. 이후 매니지먼트 런에 새 둥지를 틀었으나, 한 달 만에 전속계약을 해지했다.
