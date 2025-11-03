본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
고려대안산병원 강영선 교수, 사망한 배우자 이름으로 병원에 1억 기부
동아일보
업데이트
2025-11-03 16:42
2025년 11월 3일 16시 42분
입력
2025-11-03 16:38
2025년 11월 3일 16시 38분
박성민 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251103/132693355/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
고려대 안산병원 제공
고려대 안산병원은 신장내과 강영선 교수가 남편 고 김주현 씨(재활의학과 전문의) 이름으로 병원에 1억 원을 기부했다고 3일 밝혔다. 강 교수는 “남편이 생전 사망보험금 일부가 소아암재단에 기부되도록 약정했다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다”며 “어려운 이웃을 돕는 일을 당연하게 어겼던 남편의 뜻이 더 많은 환자와 가족들에게 전해지길 바란다”고 전했다. 기부금은 연구 환경 조성 등에 쓰일 예정이다.
#고려대 안산병원
#강영선 교수
#기부
박성민 기자 min@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“킥라니 없으니 좋다” ‘킥보드 없는 거리’ 확대에 98.4% 찬성
李정부 배드뱅크 출범 한 달 지났지만 대부업체 “헐값에 채권 넘기기 힘들어”
＂치즈 단순한 간식 아냐…주 1회 먹으면 치매 위험 24% 감소”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0