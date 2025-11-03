동아일보

고려대안산병원 강영선 교수, 사망한 배우자 이름으로 병원에 1억 기부

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 3일 16시 38분

코멘트

글자크기 설정

고려대 안산병원 제공
크게보기
고려대 안산병원 제공


고려대 안산병원은 신장내과 강영선 교수가 남편 고 김주현 씨(재활의학과 전문의) 이름으로 병원에 1억 원을 기부했다고 3일 밝혔다. 강 교수는 “남편이 생전 사망보험금 일부가 소아암재단에 기부되도록 약정했다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다”며 “어려운 이웃을 돕는 일을 당연하게 어겼던 남편의 뜻이 더 많은 환자와 가족들에게 전해지길 바란다”고 전했다. 기부금은 연구 환경 조성 등에 쓰일 예정이다.
#고려대 안산병원#강영선 교수#기부
박성민 기자 min@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스