[단독]‘5년간 6건 기소’ 공수처, 내년 예산 296억 역대최대 편성

기록 방대하다며 법률 AI 등 요구
전년보다 17.3% 늘린 예산안 책정
“수사 실적 바탕 적정성 다시 따져야”
고위공직자범죄수사처(공수처)의 내년 예산이 출범 이후 최대 규모인 296억여 원으로 편성된 것으로 확인됐다. 공수처는 ‘출범 5년간 6건 기소’라는 성적표를 거뒀는데, 수사 실적과 무관하게 예산은 매년 늘고 있다는 지적이 나온다.
2일 국민의힘 신동욱 의원실이 확보한 ‘2026년 공수처 예산안 및 사업 설명자료’에 따르면 공수처 예산은 전년 대비 17.3% 늘어난 296억여 원으로 책정됐다. 형사사법정보시스템 관리 등 공수처의 업무·정보화 예산이 전년 대비 51.3%인 54억5700만 원 증액됐다.
공수처가 “생성형 법률 인공지능(AI) 서비스를 이용하겠다”고 요구한 결과 1억1400여만 원의 신규 예산도 편성됐다. 공수처는 5400여만 원 상당의 고성능 PC를 구입해 AI 서비스를 내부망에 설치하고, 매달 500만 원씩 이용료를 낸다. 공수처는 “기록이 방대한 사건이 많아 한정된 인력으로 효율적 업무 처리를 하기 위해 AI를 이용할 필요가 있다”고 주장했다.
이 밖에도 공수처는 ‘형사소송 전자화에 발맞춰 전자영장 전송 시스템을 갖추겠다’면서 신규 예산 36억6000여만 원을 편성받았다. 현재는 수사기관이 구속영장을 출력한 뒤 당사자나 법원에 전달하고 있는데, 이를 전자문서로 전송하는 시스템을 만들겠다는 것이다. 하지만 관련법은 ‘전자문서를 제시하거나 전송하는 것이 적합하지 않을 때는 출력된 서면으로 영장을 집행할 수 있다’고 정하고 있어 공수처가 도입하겠다는 시스템은 수사기관이 필수적으로 갖춰야 할 필요는 없다는 지적이 법조계에서 나온다. 앞서 공수처는 출범 5년간 8건의 구속영장을 청구해 6건이 법원에서 기각됐다.
공수처는 ‘악성 민원인을 상대하려면 기존 공무직 직원 대신 수사기관 퇴직자가 명예민원상담관 역할을 할 필요가 있다’면서 신규 예산 1900여만 원을 편성받기도 했다.
공수처의 특수활동비 1억1000만 원과 특정업무경비 4000만 원도 전년도와 비슷한 수준으로 예산안에 반영됐다. 수사팀의 연간 택시비로는 4000만 원이, 공수처가 포렌식 학술연구서를 발간하는 데는 6000만 원이 편성됐다. 법조계에선 “불필요하게 사용되는 예산을 최소화해야 한다”는 지적이 나온다. 신 의원은 “‘세금 먹는 하마’ 공수처가 역대 최대 예산을 국회에 제출했다”며 “공수처 수사 실적과 성적을 바탕으로 예산 적정성을 다시 따져야 한다”고 지적했다.
댓글 0