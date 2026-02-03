[단독]차 범퍼에 낀 강아지, 학대? 사고?…사건의 진실은

경형 승용차 앞 범퍼에 개가 끼어 있는 사진이 확산돼 사건의 경위를 누고 온라인이 술렁였다.
이 사진은 지난달 31일 한 온라인 카페에 “개 학대 아닌가요?”라는 제목으로 처음 올라와 여러 곳으로 확산된 것으로 알려졌다.
사진에는 경차 번호판 아래 범퍼에 흰색 개가 몸이 낀 채 늘어져 있는 모습이 담겨있다.
이를 두고 일부 누리꾼들은 “사고가 아닌 것 같다”며 동물 학대를 의심했다.
동물권 단체 케어도 사진을 소셜미디어에 공유하면서 “대체 무슨 사건일까? 많은 분들이 이 개의 행방을 찾기 위해 노력하고 있지만 어려운 상황이다. 제보를 기다린다”고 밝혔다. 사건 장소는 경기도 용인이라고 적었다.
그러자 실제 현장에서 상황을 목격했다는 사람이 나타나 “말도 안되는 억측” 이라고 댓글로 반박했다.
그는 “사고 장소는 경남 양산이다. 도로에 개가 뛰쳐나와 차주는 급정거 했지만 개가 끼인 상황”이라며 “차주는 바로 멈춰서 119에 신고하고, 구급대가 도착할 때까지 개의 안전유무를 살피며 머리를 쓰다듬어 주었다”고 설명했다. 이후 119가 도착해 범퍼를 뜯어내고 개를 구조했다고 밝혔다.
목격자는 “강아지가 다친 것은 너무 마음이 아프나, 일부러 차를 개조해 개를 넣어 다녔다는 등의 소문은 말도 안된다”며 “누구보다 걱정하던 차주의 손길을 본 목격자로서 그냥 지나칠 수가 없어서 글을 남긴다”고 덧붙였다.
