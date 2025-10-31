한국외대, 故 김희경 명예 이사장에 명예 철학박사 학위 수여

한국외국어대학교는 지난 30일 서울캠퍼스 도서관 5층 휠라아쿠쉬네트홀에서 고(故) 김희경 ‘김희경유럽정신문화장학재단’ 명예 이사장에게 명예 철학박사 학위를 수여했다고 밝혔다.
이날 행사에는 김 명예 이사장의 장녀 김정옥 현 재단 이사장, 장남 민영기 대표, 재단 이사, 수자나 바쉬 파투(Susana Vas Patto) 주한 포르투갈 대사, 박정운 한국외대 총장을 비롯한 교내 주요 인사들이 참석했다.
박 총장은 수여사에서 “김 명예 이사장은 평생 사람을 위한 길에 헌신하며 인문 정신의 가치를 실천하신 분”이라며 “인간을 이해하고 타자를 잇는 인문학의 정신은 한국외대의 교육이념과도 깊이 맞닿아 있다“고 말했다. 이어 ”오늘 명예박사 수여는 고인의 숭고한 뜻을 기리고 우리 사회와 인류의 지성에 남긴 빛을 다시 새기는 의미”라고 말했다.
김 명예 이사장은 1923년 평안북도 희천에서 태어나 일제강점기와 전쟁, 분단의 격동기를 온몸으로 살아냈다.
특히 ‘민족의 미래는 인문 정신의 창달과 교육에 달려 있다’는 확신으로 인문학 인재를 위한 장학사업에 뜻을 세웠으며, 2005년 ‘김희경유럽정신문화장학재단’을 설립했다. 설립 이후 현재까지 수많은 대학생과 연구자를 지원했으며, 2010년부터 장녀인 김 이사장이 어머니의 뜻을 이어 재단을 이끌고 있다.
한국외대는 유럽 관련 학과들과 인문계열 전공을 중심으로 재단의 장학사업 혜택을 꾸준히 받아오며 인연을 이어오고 있다.
김 이사장은 답사를 통해 “어머니는 남에게 드러내지 않고 조용히 그러나 평생에 걸쳐 꾸준히 인문 정신의 가치를 실천해 왔다”며 “오늘 명예박사 추서는 어머니의 뜻이 여전히 살아 있음을 보여주는 감격스러운 순간”이라고 말했다.
또한 “앞으로도 한국외대와 함께 인문학의 씨앗을 세계로 확장해 나가겠다”며 “인문학이야말로 우리 사회의 미래를 밝히는 힘이라고 믿는다”고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0