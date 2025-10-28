김동연, 차기 경기도지사 지지율 1위…국감 효과 ‘톡톡’

내년 지방선거 여론조사 결과
추미애 의원 등 경쟁 후보와 격차 벌려
야권 1위 유승민 전 의원
내년 6월 치러지는 전국동시지방선거 후보 지지율 조사에서 김동연 경기도지사가 모든 세대에서 고른 지지를 받으며 여야 후보 가운데 1위에 올랐다. 이달 20, 21일 진행된 경기도에 대한 국회 국정감사 효과를 톡톡히 누리면서 경쟁 후보들을 멀찌감치 따돌렸다.
28일 경기교육신문 등이 글로벌리서치·조원씨앤아이에 의뢰해 진행한 ‘2026년 경기도 지방선거 여론조사’ 결과, 김 지사가 더불어민주당 차기 경기도지사 후보군 가운데 지지율 29.9%로 1위에 올랐다. 한 달 전 같은 기관이 진행한 여론조사 지지율 20.9%보다 9.9%p 오른 수치다.
출마설이 꾸준히 나오고 있는 추미애 의원(15.2%)이 김 지사와 2배 가까이 격차를 보이며 2위에 올랐다. 그 뒤를 한준호 의원 8.3%, 김병주 의원 5.8%, 염태영 의원 2.2%, 이언주 의원 1.9% 등이 쫓았다. 다만, 지지하는 후보가 ‘없다’ 또는 ‘모름’이라고 답한 응답자도 36.2%로 나왔다.
경기 지역을 5개 권역으로 나눈 지지율에서는 김 지사는 1권역(고양·파주·김포)을 제외한 나머지 권역에서 가장 많은 표를 얻었다. 2권역(동두천·양주·연천·의정부·포천) 38.0%, 3권역(가평·광주·구리·남양주·양평·여주·이천·하남) 37.9%, 4권역(과천·군포·성남·수원·안성·안양·용인·의왕) 29.5%, 5권역(광명·부천·시흥·안산·오산·평택·화성) 28.2% 등의 지지를 얻었다.
성별 지지율은 남성이 33.5%로, 여성(26.3%)보다 7%p 앞섰다. 나이별로는 60대가 가장 높은 41.5%의 지지를 보냈고 70세 이상 33.6%, 50대 31.0%, 40대 29.0% 등이다. 18~29세 지지율은 20.0%로 가장 낮았다.
추 의원은 40대에서 20.6%를 기록했지만, 다른 후보들은 모두 10%대에 머물렀다. 지난달 27, 28일에도 김 지사는 경쟁 후보들을 오차범위 밖으로 따돌리며 1위를 기록했다.
전문가들은 경기도 국정감사에서 김 지사가 ‘국정 제1동반자’ ‘이재명 정부 동행’ 등을 내세우며 민생 정책 성과와 리더십을 강조한 것이 효과를 본 것으로 봤다. 야당인 국민의힘의 ‘김현지 공세’에 “정쟁화 우려가 있다”라며 단호하게 맞선 것이 지지도 상승에 영향을 줬다는 평가도 있다.
뚜렷한 대항마가 없는 야권 후보 가운데서는 유승민 전 의원의 상승세가 눈에 띈다. 유 전 의원은 한 달 전 18.7%에서 이번에 26.5%로 가파른 상승세를 보였다. 김은혜 의원 14.2%, 한동훈 전 대표 13.4%, 원희룡 전 장관 11.3%, 원유철 전 의원 1.6% 등의 순이었다. 유승민 전 의원은 5개 권역, 성별, 연령대 등 모든 항목에서 경쟁 후보들을 크게 앞섰다.
경기도교육감 후보 중에서는 보수 진영으로 분류되는 임태희 교육감이 14.6%를 얻어, 진보 진영의 유은혜 전 교육부장관(11.5%), 안민석 전 의원(11.4%) 등을 크게 따돌렸다. 응답자의 절반이 넘는 55.5%가 여전히 지지 후보가 ‘없다’ ‘모름’이라고 답했다.
이 대통령의 국정 평가는 외교·관세·사법·부동산 등이 잇따라 여론의 시험대에 오르면서 긍정 평가는 줄고, 부정 평가는 늘었다. 긍정 평가는 한 달 전 62.7%보다 4.6%p 떨어진 58.1%였고, 부정 평가는 27.8%에서 35.3%로 올랐다.
이번 여론조사는 이달 25, 26일 경기도에 거주하는 18세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 했다. 조사 방법은 휴대전화 가상번호 전화 면접 방식으로 진행했다. 응답률은 7.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집에서 확인할 수 있다.
