제주마-흑우, ‘겨울나기’ 하러 대이동

봄과 여름에 제주 초원을 뛰놀던 천연기념물 제주마와 제주 흑우가 추위를 피해 해발고도가 낮은 곳으로 이동한다.
제주특별자치도 축산생명연구원은 다음 달 7일부터 5·16도로변 방목지(제주시 용강동 산 14-34번지 일대)에 있는 제주마와 제주 흑우를 해발고도가 낮은 제주시 해안동 축산생명연구원 내 보호구역으로 이동한다고 27일 밝혔다.
이번 이동은 제주마 77마리와 제주 흑우 150마리의 겨울철 추위 및 폭설 피해를 최소화하기 위해 이뤄졌다. 축산생명연구원은 5·16도로변 방목지보다 고도가 낮아 덜 춥고, 전문 관리사가 실시간으로 제주마의 상태를 확인할 수 있다. 제주마는 매년 겨울철(11월∼4월 초)에는 축산생명연구원 내 방목지에서 사양·관리되며, 여름철(4월 중순∼10월)에는 제주마 방목지에서 관리되고 있다. 2013년 천연기념물로 지정된 제주 흑우는 올해부터 일부 개체가 제주마와 함께 방목되고 있다.
이동은 마필 운송 전용 특수차량을 이용하며, 목초 생육 상태와 날씨에 따라 일정이 조정될 수 있다. 연구원으로 이동한 후에도 모든 제주마는 백신 접종, 기생충과 진드기 구제 등 시기에 맞춘 체계적인 관리를 받게 된다. 축산생명연구원 관계자는 “제주 고유 자원인 제주마와 제주 흑우를 체계적으로 보존·관리해 국민에게 사랑받는 소중한 유산으로 육성하겠다”고 했다.
