부산대, 실시간 번역 AI 안경 도입한다

착용자 시야에 자막 띄워 통번역
부산대는 국내 대학 최초로 통번역 기능을 지원하는 ‘인공지능(AI) 안경’(사진)을 교육·연구·행정 전반에 시범 도입한다고 23일 밝혔다.
교수-대학원 등 우선 배치해 검증
AI 안경은 강의·세미나·국제교류 현장에서 외국어 발언을 실시간으로 인식해 착용자의 시야에 번역한 자막을 띄우는 장비다. 한국어·영어·일본어·중국어·스페인어 등 20여 개 다국어 번역을 98% 이상 정확도로 지원한다. 번역할 수 있는 언어는 70개까지 확대된다고 한다.
AI 안경에는 최신 음성인식 및 자연어처리 기술이 탑재돼 기존 스마트폰 언어 번역 앱보다 통·번역의 정확성이 우수하다는 평가를 받는다. 이 제품은 엑스퍼트아이엔씨㈜가 개발했으며 ‘CES 2025’에서 소개된 바 있다.
부산대는 AI 안경을 교수와 행정 부서, 대학원 강의실 등에 우선 배치해 효용성을 검증한 뒤 단계적으로 확대할 계획이다. 이 사업은 부산대가 추진 중인 ‘AX 대전환’ 프로젝트의 핵심으로, 첨단 AI 기술의 도입 적합성과 학습·연구 전반에 활용할 수 있는지를 검증하고자 추진된다.
최재원 부산대 총장은 “AI 안경은 언어 장벽에서 비롯된 교육 격차를 줄여줄 것”이라며 “이 안경을 통해 세계 우수 인재가 부산대에서 마음껏 학문적 역량을 발휘하면 좋겠다”고 말했다.
