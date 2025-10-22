동아일보

'위안부 사기' 주장 우익단체, 학교 앞서 집회?…학습권 침해 논란

  입력 2025년 10월 22일 17시 13분

‘위안부’ 피해 사실을 부정하면서 소녀상 철거를 요구하던 우익단체들이 서울 시내의 한 고등학교 앞에서 집회를 예고했다. 경찰은 이들의 집회를 제한했지만, 우익단체들은 반발하며 집회를 강행하겠다고 선언했다. 사진은 광주 서구 광주시청 광장 제자리에 다시 세워진 평화의 소녀상. 뉴시스
구 일본군 ‘위안부’ 피해 사실을 부정하며 평화의 소녀상 철거를 요구하는 우익단체들이 서울 시내 고등학교 앞에서 집회를 예고했다. 경찰은 학생들의 학습권을 이유로 일부 시간대에 대해 집회 제한 통고를 내렸다.

● “소녀상은 사기” 주장한 단체, 이번엔 학교 앞서 집회 예고

22일 경찰에 따르면, 서울 성동경찰서와 서초경찰서는 ‘위안부법폐지국민행동’ 등 강경 우익 성향 단체가 성동구와 서초구의 한 고등학교 앞에서 신고한 ‘평화의 소녀상 철거 요구 집회’에 대해 제한을 통보했다.

이 단체는 과거 종로구 일본대사관 앞에 설치된 평화의 소녀상 앞 수요시위에 맞불 집회를 열며 “위안부 피해는 사기”라고 주장해 사회적 논란을 일으킨 바 있다. 이번엔 학교 정문 앞에서 “학생들에게 위안부 관련 잘못된 역사관을 주입하고 있다”며 소녀상 철거를 요구하고 나섰다.

이들은 오는 23일부터 다음 달 19일까지 매주 수요일 두 학교의 소녀상 앞에서 집회를 진행하겠다고 신고했다.

● 경찰 “학생 등하교 시간·수능 기간엔 제한”

경찰은 해당 집회가 학생의 안전과 학습 환경에 영향을 줄 수 있다고 판단했다.

이에 따라 오전 7시 30분부터 오후 4시 30분까지의 수업·등하교 시간과 수능 예비소집일(11월 12일) 및 수능 당일(11월 13일)에는 집회를 금지하는 내용의 제한 통고를 내렸다.

경찰 관계자는 “학교 측의 요청을 받아 학생들의 학습권을 보장하기 위해 제한 통고를 내렸다”고 전했다.

● 단체 “경찰의 자의적 제한, 위헌적 조치” 반발

반면 위안부법폐지국민행동 측은 “학교 앞이 집회 금지 구역도 아닌데 경찰이 자의적으로 (집회를) 제한하는 것은 부당하다”며 오는 29일 예정대로 집회를 강행하겠다고 밝혔다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
