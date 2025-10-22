글로벌 대표 뷰티기업, 청주서 모인다

내일부터 사흘간 오송뷰티엑스포
K뷰티의 우수성과 국내 화장품 산업의 모든 것을 한눈에 볼 수 있는 ‘2025 오송화장품뷰티산업엑스포’가 23일부터 25일까지 충북 청주 청주오스코(OSCO)에서 열린다. 이 행사는 2013년 개최된 ‘오송화장품뷰티세계박람회’의 성공을 계기로 시작돼, 충북을 화장품과 뷰티산업의 중심지로 만들기 위해 추진된 화장품 수출 진흥 전문 엑스포다.
미용 경연-케데헌 런웨이쇼 열려
‘오송, K뷰티의 중심에서 세계를 잇다’를 주제로 열리는 올해 행사는 도립컨벤션센터인 청주오스코의 공식 개관 행사도 겸하며, 한층 안정적이고 수준 높은 행사로 진행될 예정이라고 충북도는 밝혔다.
엑스포에는 국내외 220여 개 화장품 기업이 참가해 스킨케어, 메이크업, 기능성 화장품, 뷰티 디바이스 등 다양한 최신 제품과 기술을 선보인다. 행사 기간에 43개국 270명(해외 240명, 국내 30명)의 바이어가 참여하는 수출상담회와 콘퍼런스, 세미나, 체험 프로그램도 마련됐다.
주요 프로그램으로는 △청주시장배 미용기술경연대회 △국제 바이오 코스메틱 콘퍼런스 △뷰티 스타 & 인플루언서 토크쇼 등이 준비됐다. 또한 케이팝 데몬 헌터스 코스프레 런웨이 쇼가 열리며 방송인 엄지윤, 아나운서 최희, 인플루언서 안은현이 함께하는 특별무대도 눈길을 끈다.
이 밖에도 주한프랑스상공회의소, 한국화학융합시험연구원, 충북화장품협회가 주관하는 세미나와 도민 참여형 버스킹, 뷰티 성향 테스트, 인생 네 컷 포토존, 화장품 만들기 체험 등 다양한 부대 프로그램이 진행된다. 엑스포 입장은 무료다.
장기우 기자 straw825@donga.com
